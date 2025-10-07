Em Civit II

Acidente deixa 4 feridos e semáforos sem funcionar em avenida da Serra

Colisão entre carro de aplicativo e moto ocorreu na Avenida Eudes Scherrer, em Civit II; motociclista e passageiro ficaram em estado grave

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:46

Acidente na Avenida Eldes Scherrer de Souza Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo um carro de aplicativo e uma moto deixou parte dos semáforos sem funcionar na Avenida Eudes Scherrer, em Civit II, próximo ao polo comercial de Laranjeiras, na Serra, desde a noite de segunda-feira (6). A batida aconteceu por volta das 23h30, e a sinalização na via seguia apagada na manhã desta terça-feira (7). O motorista de aplicativo e uma passageira do automóvel, um HB20 branco, e dois ocupantes da moto ficaram feridos – estes últimos em estado grave.

A repórter Alice Souza, da TV Gazeta, apurou com agentes da Guarda Municipal que o carro seguia na avenida quando o motociclista, que saiu de uma rua lateral em frente a um hospital particular da região, teria avançado o semáforo vermelho. O HB20 colidiu com a moto, perdeu o controle e atingiu o semáforo, derrubando-o.

A Guarda Municipal permanecia no local do acidente na manhã desta terça-feira para orientar o trânsito. Por segurança, a Rua Holdercim foi interditada devido à falta de sinalização. A corporação informou que uma equipe de manutenção foi acionada para fazer o reparo do equipamento.

