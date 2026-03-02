A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motociclista morre após colidir com carro na zona rural de Jaguaré

Publicado em 02/03/2026 às 12h03
A vítima morreu na hora; o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina legal (SML) de Linhares
Motociclista morre em acidente na zona rural de Jaguaré Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista identificado como Luciano Anjos de Sousa, de 32 anos, morreu após colidir contra um carro na manhã desta segunda-feira (2), no km 41, na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Militar informou que a ocorrência estava em andamento até a última atualização desta reportagem.

  • Link copiado
Publicidade