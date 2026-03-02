Motociclista morre após colidir com carro na zona rural de Jaguaré
Publicado em 02/03/2026 às 12h03
Um motociclista identificado como Luciano Anjos de Sousa, de 32 anos, morreu após colidir contra um carro na manhã desta segunda-feira (2), no km 41, na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Militar informou que a ocorrência estava em andamento até a última atualização desta reportagem.