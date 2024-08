Acidente com quatro carros deixa uma pessoa ferida em Nova Venécia

Motorista de um dos veículos envolvidos, um Toyota Corolla, relatou para a PM que tentou desviar de um Ford Ecosport, que teria invadido a contramão, em uma curva

Quatro carros se envolveram em um acidente na ES 381, perto da localidade de Cedrolândia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (2). De acordo com a Polícia Militar, uma mulher, que estava no banco do passageiro de um dos veículos, ficou ferida.