Tragédia de Mariana: Anchieta é incluída na lista de cidades afetadas

Anchieta foi reconhecida como cidade afetada pelo rompimento da barragem de Mariana Crédito: PMA

De acordo com a prefeitura, agora, o município receberá medidas reparatórias e compensatórias, que irão ajudar no desenvolvimento da cidade. O prefeito, Fabrício Petri, disse que vem trabalhando desde 2017 para isso acontecesse. Iniciei um trabalho incansável de conversas e reuniões, participei do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce, onde recebi apoio dos municípios mineiros, que assinaram um manifesto para que fossemos reconhecidos como cidade impactada pela barragem", afirmou.

De acordo com informações da prefeitura, com o rompimento da barragem, a Samarco suspendeu suas operações em Anchieta e a consequência foi centenas de pessoas desempregadas, brusca queda na receita municipal e queda na economia local, com muitos comércios fechando as portas.

AÇÕES DE REPARAÇÃO SÃO DISCUTIDAS EM COMISSÃO

A lista que constava no Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado em 2016, descrevia 29 municípios capixabas e mineiros, com exceção de Anchieta. As ações de reparação e compensação dos danos socioeconômicos que o município sofreu nos últimos cinco anos estão sendo discutidas pela Comissão Anchietense de Acompanhamento das Ações Relacionadas à Fundação Renova (COARR).