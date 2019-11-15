Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no Sul

Sobe para 24 o número de pessoas que deixaram as casas em Alegre

Novo levantamento da Defesa Civil divulgado na tarde desta quinta-feira (14) contabilizou 119 casas que foram atendidas pelo vendaval no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 22:19

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 22:19

Casas ficaram destalhas em Alegre Crédito: Internauta
No município de Alegre, na Região do Caparaó, o número de famílias desalojadas subiu de 16 pessoas para 24. O novo levantamento da Defesa Civil foi divulgado na tarde desta quinta-feria (14) e constatou também  que  119 casas foram danificadas pelo temporal e pelos ventos fortes que destruíram vários imóveis na segunda-feira (11).
Segundo o boletim, as famílias desalojadas não quiseram ir para os abrigos oferecidos pelo município. As ocorrências, em sua maioria, são relacionadas a destelhamentos de casas e árvores que caíram com o vendaval. Por conta destes problemas, as aulas no Campus do Ifes de Alegre foram suspensas nesta semana. Na escola Estadual Aristeu Aguiar as aulas foram suspensas e o dia também foi de limpeza. A Defesa Civil interditou o segundo pavimento do colégio, porque o telhado foi arrancado arrancado e a estrutura da laje que protege o segundo pavimento está comprometida.
24 pessoas estão desalojadas em Alegre Crédito: Divulgação/PMA
A prefeitura do município informou que avalia as necessidades dos moradores e estuda a criação de uma campanha oficial para arrecadar doações. A ação deve ser organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
A Defesa Civil do município ainda fez um alerta à população sobre o risco de passar pelas proximidades do Parque Getúlio Vargas. No local ainda não é seguro estacionar ou permanecer debaixo das árvores do Jardim Velho, pois ainda há risco de queda dos galhos soltos.  70 árvores caíram ou tiveram seus galhos arrancados pela força dos ventos na cidade.  A Prefeitura contabilizou que serão necessárias, pelo menos, 2.320 telhas de fibrocimento para atender as comunidades mais carentes. 
24 pessoas estão desalojadas em Alegre Crédito: Divulgação/PMA
A administração municipal afirmou ainda que o decreto de situação de emergência está sendo providenciado. O município vai receber a Defesa Civil Estadual novamente na cidade para uma nova avaliação e finalização do documento.
O alerta é máximo para novas tempestades na região neste fim de semana. A orientação é para que os moradores que residem perto de áreas de risco fiquem em alerta. Em caso de necessidade, o telefone da defesa civil municipal é (28) 99953-5832.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados