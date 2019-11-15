Sobe para 24 o número de pessoas que deixaram as casas em Alegre

Casas ficaram destalhas em Alegre Crédito: Internauta

Segundo o boletim, as famílias desalojadas não quiseram ir para os abrigos oferecidos pelo município. As ocorrências, em sua maioria, são relacionadas a destelhamentos de casas e árvores que caíram com o vendaval. Por conta destes problemas, as aulas no Campus do Ifes de Alegre foram suspensas nesta semana. Na escola Estadual Aristeu Aguiar as aulas foram suspensas e o dia também foi de limpeza. A Defesa Civil interditou o segundo pavimento do colégio, porque o telhado foi arrancado arrancado e a estrutura da laje que protege o segundo pavimento está comprometida.

24 pessoas estão desalojadas em Alegre Crédito: Divulgação/PMA

A prefeitura do município informou que avalia as necessidades dos moradores e estuda a criação de uma campanha oficial para arrecadar doações. A ação deve ser organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

A Defesa Civil do município ainda fez um alerta à população sobre o risco de passar pelas proximidades do Parque Getúlio Vargas. No local ainda não é seguro estacionar ou permanecer debaixo das árvores do Jardim Velho, pois ainda há risco de queda dos galhos soltos. 70 árvores caíram ou tiveram seus galhos arrancados pela força dos ventos na cidade. A Prefeitura contabilizou que serão necessárias, pelo menos, 2.320 telhas de fibrocimento para atender as comunidades mais carentes.

24 pessoas estão desalojadas em Alegre Crédito: Divulgação/PMA

A administração municipal afirmou ainda que o decreto de situação de emergência está sendo providenciado. O município vai receber a Defesa Civil Estadual novamente na cidade para uma nova avaliação e finalização do documento.