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Criminalidade no balneário

Seis comércios são arrombados em menos de 24 horas em Anchieta

Seis comércios de uma mesma rua em Praia dos Castelhanos foram arrombados pela manhã no balneário. Até refrigerante e sorvete os suspeitos consumiram antes de fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 19:31

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 19:31

Praia de Castelhanos, Anchieta Crédito: Renan Alves/PMA
Os comerciantes e moradores de Castelhanos, um dos principais bairros de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, amanheceram assustados com a insegurança na região. Seis comércios de uma mesma rua foram arrombados durante a madrugada. Em alguns, até alimentos foram consumidos antes da fuga dos suspeitos.
Segundo uma das comerciantes que foi vítima dos bandidos, a fechadura da porta foi quebrada, assim como aconteceu nos outros comércios. Ela afirma que foi a primeira vez que foi alvo de furtos. Levaram dinheiro, botija de gás e até tomaram potes de sorvete. A gaveta de dinheiro foi quebrada e levaram cerca de R$ 1 mil. Da padaria ao lado, até bolo com refrigerante comeram. Isso tudo foi às 2 da madrugada, revela a vítima que prefere não ter o nome divulgado.

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O presidente da Associação Pró-Melhoramento da Praia dos Castelhanos, Márcio Maia Moreira, conta que o bairro possui vigilância particular. Porém, revela que casos como este não são comuns.
As câmeras de segurança dos comércios mostram que os bandidos estavam armados em dois carros  um Corolla e um Fiat Uno. Não conseguimos identificar as placas. Nós não temos esse tipo de situação no balneário. As pessoas estão assustadas. A associação irá se reunir nesta quinta-feira (5) para ver o que podemos fazer para inibir os crimes, revelou.
Além de uma padaria, uma sorveteria e lojas confecções foram furtadas. Os bandidos levaram televisores, além de dinheiro dos caixas dos comércios. O caso foi registrado na delegacia de Anchieta, mas a informação é de que, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

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