Seis comércios são arrombados em menos de 24 horas em Anchieta

Praia de Castelhanos, Anchieta Crédito: Renan Alves/PMA

Castelhanos, um dos principais bairros de Os comerciantes e moradores deCastelhanos, um dos principais bairros de Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo, amanheceram assustados com a insegurança na região. Seis comércios de uma mesma rua foram arrombados durante a madrugada. Em alguns, até alimentos foram consumidos antes da fuga dos suspeitos.

Segundo uma das comerciantes que foi vítima dos bandidos, a fechadura da porta foi quebrada, assim como aconteceu nos outros comércios. Ela afirma que foi a primeira vez que foi alvo de furtos. Levaram dinheiro, botija de gás e até tomaram potes de sorvete. A gaveta de dinheiro foi quebrada e levaram cerca de R$ 1 mil. Da padaria ao lado, até bolo com refrigerante comeram. Isso tudo foi às 2 da madrugada, revela a vítima que prefere não ter o nome divulgado.

O presidente da Associação Pró-Melhoramento da Praia dos Castelhanos, Márcio Maia Moreira, conta que o bairro possui vigilância particular. Porém, revela que casos como este não são comuns.

As câmeras de segurança dos comércios mostram que os bandidos estavam armados em dois carros  um Corolla e um Fiat Uno. Não conseguimos identificar as placas. Nós não temos esse tipo de situação no balneário. As pessoas estão assustadas. A associação irá se reunir nesta quinta-feira (5) para ver o que podemos fazer para inibir os crimes, revelou.