Orla de Anchieta vai ganhar vagas de estacionamento e novo calçadão

Orla da Praia Central de Anchieta será revitalizada Crédito: PMA

A Prefeitura de Anchieta vai assinar, nesta quarta-feira (4), em Anchieta, a ordem de serviço para a revitalização da orla da Praia Central no município. A revitalização inclui reconstrução de calçadão, jardinagem, iluminação, instalação de bancos, academia popular e outras melhorias.

A obra, que , segundo a prefeitura, será iniciada na próxima semana, deve ser concluída em seis meses e vai contemplar o trecho que compreende da ponte Cônego Barros e a altura da agência do Banestes. A reconstrução do calçadão será feita entre a Rua Elivazio, no Centro (bar do Dodo) e a Praça da Vila Samarco.

Orla da Praia Central de Anchieta será revitalizada Crédito: PMA

No total, serão investidos R$ 1,1 milhão de recursos próprios. No primeiro trecho de 300 metros serão instalados um abrigo e uma estação de exercícios, e o calçadão será refeito. Também haverá recuo para estacionamento de veículos, faixas elevadas, arquibancada com pergolado, academia popular e serviço de paisagismo.

No percurso do Centro até a Vila Samarco, que tem 1.190 metros, será refeito todo o calçadão, troca do piso e do meio-fio e outros serviços. No trecho do Centro da cidade, que foi revitalizado há três anos, não haverá intervenções.

De acordo com a prefeitura, a obra tem o objetivo de embelezar a cidade e dar mais segurança para quem frequenta o local, que é muito utilizado para práticas esportivas como caminhadas e campeonatos. É uma obra que Anchieta precisa. Com isso, toda extensão da Praia Central receberá obras, já que foi concluído o muro de contenção da maré na Ponta dos Castelhanos e outro será executado na Vila Samarco, disse o prefeito Fabrício Petri.

Orla da Praia Central de Anchieta será revitalizada Crédito: PMA

A solenidade para assinatura da ordem de serviço será nesta quarta-feira (4), às 9h, na praça da Vila Samarco.