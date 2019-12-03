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Revitalização da Praia Central

Orla de Anchieta vai ganhar vagas de estacionamento e novo calçadão

Segundo a prefeitura, obra começa na próxima semana, com previsão de durar um semestre. Mais de R$ 1 milhão serão investidos na obra que contempla calçadão, faixas elevadas, academia popular, paisagismo e outras melhorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 12:24

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 12:24

Orla da Praia Central de Anchieta será revitalizada Crédito: PMA
A Prefeitura de Anchieta vai assinar, nesta quarta-feira (4), em Anchieta, a ordem de serviço para a revitalização da orla da Praia Central no município. A revitalização inclui reconstrução de calçadão, jardinagem, iluminação, instalação de bancos, academia popular e outras melhorias.
A obra, que , segundo a prefeitura, será iniciada na próxima semana, deve ser concluída em seis meses e vai contemplar o trecho que compreende da ponte Cônego Barros e a altura da agência do Banestes. A reconstrução do calçadão será feita entre a Rua Elivazio, no Centro (bar do Dodo) e a Praça da Vila Samarco.

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Orla da Praia Central de Anchieta será revitalizada Crédito: PMA
No total, serão investidos R$ 1,1 milhão de recursos próprios. No primeiro trecho de 300 metros serão instalados um abrigo e uma estação de exercícios, e o calçadão será refeito. Também haverá recuo para estacionamento de veículos, faixas elevadas, arquibancada com pergolado, academia popular e serviço de paisagismo.
No percurso do Centro até a Vila Samarco, que tem 1.190 metros, será refeito todo o calçadão, troca do piso e do meio-fio e outros serviços. No trecho do Centro da cidade, que foi revitalizado há três anos, não haverá intervenções.
De acordo com a prefeitura, a obra tem o objetivo de embelezar a cidade e dar mais segurança para quem frequenta o local, que é muito utilizado para práticas esportivas como caminhadas e campeonatos. É uma obra que Anchieta precisa. Com isso, toda extensão da Praia Central receberá obras, já que foi concluído o muro de contenção da maré na Ponta dos Castelhanos e outro será executado na Vila Samarco, disse o prefeito Fabrício Petri.
Orla da Praia Central de Anchieta será revitalizada Crédito: PMA

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A solenidade para assinatura da ordem de serviço será nesta quarta-feira (4), às 9h, na praça da Vila Samarco.
Orla da Praia Central de Anchieta será revitalizada Crédito: PMA

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