Pedras originais do Santuário de Anchieta expostas para visitação

Com o tempo, as pedras originais foram cobertas por um reboco e as paredes pintadas de branco Crédito: Santuário Nacional de São José de Anchieta

Anchieta, no Litoral Sul do Estado, até a segunda-feira (09) poderão ter uma experiência única – ver as pedras da construção original da igreja, que estão expostas na fachada. Elas foram reveladas durante o processo de restauração do local, em agosto. Os visitantes que forem até o Santuário de, no Litoral Sul do Estado, até a segunda-feira (09) poderão ter uma experiência única – ver as pedras da construção original da igreja, que estão expostas na fachada. Elas foram reveladas durante o, em agosto.

O visual arquitetônico hoje tem um aspecto semelhante ao deixado por São José de Anchieta, que inaugurou a igreja há 429 anos. Com o tempo, as pedras originais foram cobertas por um reboco e as paredes pintadas de branco.

INÉDITO

Segundo informações da equipe do Santuário, a exposição das pedras é um fato inédito e sem previsão para acontecer novamente, uma vez que o novo reboco das obras de restauro será colocado. A fachada e todo o prédio da igreja foram construídos com areia, óleo, cal de ostra e pedra.

“Em 1590, São José de Anchieta dedicou a igreja à Nossa Senhora da Assunção. Toda a igreja estava pronta, menos a sacristia”, explicou o padre Nilson Marostica, reitor do Santuário Nacional de Anchieta.

O santuário está aberto para visitação das 8h às 20h. O Pátio do Santuário, onde é possível ver a fachada descoberta, tem livre acesso, sem limitação de horário. Fica na Praça do Santuário, 240, em Morro da Penha, Anchieta.

OBRAS

As obras de restauro do Santuário Nacional começaram em junho de 2018 e a previsão é de conclusão no segundo semestre de 2020.

Já foram concluídas as obras de recuperação do telhado, incluindo descupinização, tratamento do madeiramento, sub-cobertura, levantamento histórico e uma parte da arqueologia. Atualmente, estão sendo feitos a instalação da nova rede elétrica e o tratamento do reboco nas paredes externas.

CURIOSIDADES

Raio - A torre do sino da igreja já foi atingida por um raio. Neste processo de restauração foi possível ver a parte que teve de ser reconstruída. O sino da torre, que ficou rachado após o acontecimento, faz parte do acervo do Museu de Anchieta, atualmente fechado para as obras, com previsão de reabertura no segundo semestre de 2020.

Patrimônio - O Santuário Nacional de São José de Anchieta está localizado no município de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, a 80 km da Capital. E foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1943.