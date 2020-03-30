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Drive-thru suspenso

Recomeça vacinação contra gripe em Cachoeiro, no Sul do ES

Em todo o município, cerca de 13 mil pessoas já foram vacinadas contra a Influenza

Publicado em 30 de Março de 2020 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 11:59
Vacinação começa em Cachoeiro nesta segunda (23) em mais de 24 postos
Cachoeiro volta a aplicar vacina contra gripe nesta segunda-feira Crédito: Divulgação/PMCI
Foi retomada na manhã desta segunda-feira (30) a campanha de vacinação contra gripe (Influenza), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito SantoA aplicação da vacina estava suspensa desde a última terça-feira (24), quando acabaram as doses disponíveis no município.
Segundo a prefeitura, as novas doses chegaram nesta sexta-feira (27) e a imunização é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em sala de vacina, das 8h às 16h  exceto aos fins de semana.

DRIVE-THRU CONTINUA SUSPENSO

Na semana passada, a Secretaria da Saúde estava aplicando a vacina no sistema drive-thru - quando o paciente é imunizado dentro de seu carro. Mas, por enquanto, o serviço continuará suspenso e, ao longo da semana, será avaliado a possibilidade de voltar ou não a utilizar essa estratégia.

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13 MIL JÁ FORAM VACINADOS

Em todo o município, cerca de 13 mil pessoas já foram vacinadas contra a Influenza. Além das unidades básicas, foram feitos atendimentos domiciliares a pessoas que têm maiores dificuldades de sair de casa e nas quatro instituições de idosos de Cachoeiro, que são: Lar Nina Arueira, Lar João XXIII, Lar Adelson Rebello e Vila Aconchego.
Ficamos muito contentes com a adesão à campanha, pois mostra que as pessoas estão tomando consciência. A vacina contra gripe não imuniza contra a Covid-19, mas contribui para o diagnóstico e para evitarmos uma epidemia de Influenza. Apesar desse contratempo com o Ministério da Saúde em relação às doses, a campanha segue muito bem, afirma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.
Caso o usuário esteja gripado, com febre ou com sintomas respiratórios, é indicado que não procure a unidade de saúde neste momento para se vacinar. É necessário aguardar os 14 dias de isolamento respiratório para, em seguida, fazer a vacinação.

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ETAPAS DE VACINAÇÃO

Nesta primeira etapa, a vacina é destinada para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde.
A segunda etapa começará no dia 16 de abril e incluirá professores; profissionais das forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e de outras condições clínicas especiais.
A terceira etapa se dará a partir do dia 9 de maio, compreendendo crianças entre 6 meses de vida e menores de 6 anos de idade; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); indígenas; adolescentes e jovens do sistema socioeducativo; presidiários e funcionários do sistema prisional; adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

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VACINAS DE ROTINA RETOMADAS

Em Cachoeiro, as vacinas de rotina também estavam suspensas e voltaram a ser realizadas na Unidades Básicas de Saúde que possuem salas de vacina nesta quinta-feira (26). A prefeitura informou que já é possível manter a imunização rotineira sem prejudicar a campanha nacional contra a gripe.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

  • UBS Abelardo Machado
  • UBS Aeroporto
  • UBS Amaral
  • UBS Aquidaban
  • UBS BNH de Cima
  • UBS BNH de Baixo
  • UBS IBC
  • UBS Otton Marins
  • UBS São Luiz Gonzaga
  • UBS União
  • UBS Village da Luz
  • UBS Zumbi
  • UBS Coramara
  • UBS Valão
  • UBS Gilson Carone
  • UBS Novo Parque
  • UBS Nossa Senhora Aparecida
  • UBS Paraíso
  • Interior
  • UBS Conduru
  • UBS Itaoca
  • UBS Soturno
  • UBS Burarama
  • UBS Pacotuba
  • UBS Córrego dos Monos

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