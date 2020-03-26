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Gripe

Faltam vacinas contra gripe em postos pelo País

A vacinação estava prevista para abril, mas, por causa da pandemia do coronavírus, foi antecipada e iniciada na segunda-feira (23)

Publicado em 26 de Março de 2020 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 08:52
Vacina contra a gripe
Vacina contra a gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
Dois dias depois do início da campanha de imunização contra a gripe no Brasil, postos de saúde da rede pública do País já registram falta de vacina. O Ministério da Saúde afirma que alguns municípios estão imunizando "para além do público prioritário". A primeira fase da campanha é voltada para idosos e trabalhadores do setor de saúde.
A vacinação estava prevista para abril, mas, por causa da pandemia do coronavírus, foi antecipada e iniciada na segunda-feira (23). O objetivo é imunizar a população para a gripe comum e facilitar a triagem na rede de saúde de possíveis pacientes com coronavírus.
Postos de saúde das cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Recife relataram falta de vacina nesta manhã e tarde de quarta-feira. Em Curitiba, o estoque acabou e a campanha foi suspensa. A prefeitura de Manaus informou ter recebido "quantitativo reduzido" para atendimento à população dessa fase da campanha. No Rio, ontem, também houve reclamação por falta de vacina na capital. A prefeitura disse que a situação já foi normalizada. Em Pernambuco, o Estado alegou não ter recebido todas as doses necessárias.

RESPOSTA

O Ministério da Saúde afirma que todos os Estados estão abastecidos para a campanha. "Alguns municípios estão vacinando para além do público prioritário. Por isso, alerta-se sobre a importância de que Estados e municípios sigam a dinâmica de vacinação, dividida por fases e públicos prioritários." 

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