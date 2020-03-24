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Leonel Ximenes

Idosos colocam panos brancos em suas casas para serem  vacinados no Norte do ES

Sinalização foi uma das formas encontradas pela Secretaria de Saúde de Sooretama para que eles não saiam às ruas para serem imunizados contra a Influenza

Publicado em 24 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

24 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casa com pano branco em Sooretama
Casa com pano branco em Sooretama Crédito: Foto do leitor
O branco é a cor da paz, mas também é a expressão da vida. Pelo menos em Sooretama, cidade do Norte do Estado, onde a Secretaria Municipal de Saúde pediu às famílias que têm idosos que coloquem bandeiras ou panos brancos na frente das suas residências. O objetivo é facilitar o trabalho dos agentes de saúde, que assim atendem os vovôs e vovós nas suas próprias casas, sem que eles precisem ir aos sete pontos de vacinação contra a Influenza no município.
“É uma forma que encontramos de proteger os idosos, que desta forma não precisam ir às ruas se expor neste período de pandemia do coronavírus”, explica Ednalva Cunha, secretária de Saúde de Sooretama. 
Antes do início da primeira etapa da campanha de vacinação, que começou hoje (23), agentes de saúde foram à casa dos idosos orientá-los a não sair de suas residências e informá-los da estratégia de vacinação, que inclui a sinalização com bandeira branca e vacinação domiciliar. Os idosos que preferirem, no entanto, podem ir pessoalmente às unidades de saúde receber a vacina.
Hoje foram vacinados 616 idosos, na sede e no interior do município, o que representa 35% da meta de vacinação desse segmento, que chega a 1.759 pessoas em Sooretama.

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Ministério da Saúde definiu que a segunda etapa da campanha começa no dia 16 de abril com a meta de vacinar doentes crônicos, professores das redes pública e privada e profissionais das forças de segurança e salvamento.
A última fase, que começa no dia 9 de maio, vai priorizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas e população privada de liberdade.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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