Idosos colocam panos brancos em suas casas para serem  vacinados no Norte do ES

Casa com pano branco em Sooretama Crédito: Foto do leitor

“É uma forma que encontramos de proteger os idosos, que desta forma não precisam ir às ruas se expor neste período de pandemia do coronavírus”, explica Ednalva Cunha, secretária de Saúde de Sooretama.

Antes do início da primeira etapa da campanha de vacinação, que começou hoje (23), agentes de saúde foram à casa dos idosos orientá-los a não sair de suas residências e informá-los da estratégia de vacinação, que inclui a sinalização com bandeira branca e vacinação domiciliar. Os idosos que preferirem, no entanto, podem ir pessoalmente às unidades de saúde receber a vacina.

Hoje foram vacinados 616 idosos, na sede e no interior do município, o que representa 35% da meta de vacinação desse segmento, que chega a 1.759 pessoas em Sooretama.

Ministério da Saúde definiu que a segunda etapa da campanha começa no dia 16 de abril com a meta de vacinar doentes crônicos, professores das redes pública e privada e profissionais das forças de segurança e salvamento.