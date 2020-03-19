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Covid-19

Piúma monitora oito casos suspeitos de coronavírus, diz prefeitura

As pessoas são monitoradas e estão em isolamento domiciliar. A Prefeitura de Piúma também decretou situação de Emergência de Saúde Pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 17:29

Publicado em 19 de Março de 2020 às 17:29

Município de Piúma Crédito: Reprodução
O município de Piúma, no Litoral Sul do Estado, está monitorando oito casos suspeitos do novo coronavírus no balneário. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira (18) durante o pronunciamento do Secretário de Saúde na sessão na Câmara de Vereadores do município. As pessoas são monitoradas e estão em isolamento domiciliar.  A Prefeitura de Piúma também decretou situação de Emergência de Saúde Pública. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial dos municípios.
Hoje temos oito casos suspeitos, que não evidenciam em todos esses oito casos as características técnicas para a coleta de material para identificação via Lacem (laboratório central da secretaria de saúde). Quando um paciente entra em isolamento domiciliar ou em leito hospitalar há um estudo de caso para decidir se enquadra nos critérios da Sesa para coletagem do material e envio ao Lacem. Destes oito casos, três tem evidência clínica e científica suficiente para a coletagem das amostras. Não significa que este paciente está condição provável de contaminação, explicou o secretário de saúde, Alexandre Marconi.

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As pessoas suspeitas estão em isolamento domiciliar, segundo o município, e ainda não há previsão do resultado dos três exames coletados.

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SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

A Prefeitura de Piúma também decretou situação de Emergência de Saúde Pública. O decreto foi assinado ontem pela prefeita Martha Scherres e publicado nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial dos municípios. Segundo o documento, fica suspenso pelos próximos 15 dias o atendimento ao público, que deverá ser realizado por meio eletrônico ou telefônico. Os servidores também irão trabalhar preferencialmente em regime de home office, seguindo as orientações de casa secretaria.
Eventos com público superior a 30 pessoas também estão suspensos na cidade. As unidades de saúde farão o atendimento prioritário de pessoas acima de 60 anos que componham o grupo de risco.

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