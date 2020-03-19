Marataízes monitora três casos suspeitos de coronavírus

O município de Marataízes , no Litoral Sul do Estado, informou que monitora três casos suspeitos de coronavírus . Em um vídeo, divulgado nas redes sociais da prefeitura, o prefeito Tininho Batista e o secretário de Saúde, Eraldo Duarte, falam sobre as medidas que a prefeitura está adotando para evitar a propagação da doença no balneário.

Segundo a prefeitura, até o momento há três casos suspeitos da doença. O material coletado dos pacientes está em análise fora do município. As três pessoas estão em isolamento domiciliar e são permanentemente monitoradas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, informou o município por meio de nota.

No vídeo, o prefeito e o secretário de saúde fazem um apelo à população para que siga as recomendações contra a doença, principalmente os cuidados de higiene e evitar a aglomeração de pessoas. O prefeito e o secretário também relataram as medidas tomadas pela Prefeitura contra a Covid-19 e as recomendações ao comércio local.