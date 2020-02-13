Muniz Freire ainda tem localidades isoladas após enchente de janeiro

Vinte dias após as fortes chuvas que atingiram o município de Muniz Freire, na Região Sul do Espírito Santo, o cenário ainda é de destruição. Casas condenadas pela Defesa Civil estão vazias, localidades estão isoladas e muita gente ainda está sendo atendida pela prefeitura. No total, 30 comunidades foram prejudicadas e o Rio Norte subiu mais de oito metros.
Em algumas localidades, famílias só recebem água e comida a pé ou de moto. No bairro São Vicente, três barreiras desceram e parte de uma lavoura de café também cedeu, soterrando pelo menos seis casas. Em todo o município, mais de mil pessoas foram atingidas.
Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Marciano Salvador, o município está trabalhando para recuperar a cidade por completo. Estamos recuperando. Ainda tem região que não conseguimos chegar e tem acesso que está precário, mas o tempo também não está colaborando. Como o maquinário da prefeitura também foi perdido, estamos trabalhando com máquinas cedidas.
A dona de casa Lindaura Pim foi uma das atingidas. Ela conta que nunca tinha visto uma situação parecida no município. Agora, espera pela ajuda do governo. O rio entrou em casa e perdemos o que não conseguimos salvar. Nunca tinha visto algo assim. A gente já é pobre e não tem nada, e ainda perde o que tem. Esse cartão é uma forma da gente começar de novo", diz.
A secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Ferreira, explicou que tem sido constante o cadastro de pessoas atingidas. Estamos tentando atender todo mundo. Entendemos que é um momento de sofrimento, mas ainda temos um número grande para ser atendido, ainda porque agora tem o atendimento do Corpo de Bombeiros para que as famílias tenham acesso à ajuda do governo.
Equipes da prefeitura trabalham no preenchimento de relatórios para que o município tenha acesso a recursos estaduais e federais para ajudar na reconstrução da cidade. Foram de R$ 20 a R$ 25 milhões de prejuízos, principalmente, na agricultura e pecuária, que é forte e foi muito afetada.
Muniz Freire ainda sofre com os efeitos da enchente
MUNICÍPIO AINDA EM ALERTA
Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Marciano Salvador, Muniz Freire continua em alerta, principalmente pelo risco de desmoronamento. Nossa grande preocupação são as áreas de risco, que no município têm muitas. Segundo o levantamento de um geólogo que foi contratado para isso, há muitos indícios de escorregamento de massa e, com o tempo chuvoso, isso aumenta", avalia.