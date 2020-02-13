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Chuva no ES

Muniz Freire ainda tem localidades isoladas após enchente de janeiro

Mais de mil pessoas foram atingidas pela chuva. Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Marciano Salvador, o município está trabalhando para recuperar a cidade por completo

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 09:00
Muniz Freire ainda sofre com os efeitos da enchente Crédito: TV Gazeta Sul
Vinte dias após as fortes chuvas que atingiram o município de Muniz Freire, na Região Sul do Espírito Santo, o cenário ainda é de destruição. Casas condenadas pela Defesa Civil estão vazias, localidades estão isoladas e muita gente ainda está sendo atendida pela prefeitura. No total, 30 comunidades foram prejudicadas e o Rio Norte subiu mais de oito metros.
Em algumas localidades, famílias só recebem água e comida a pé ou de moto. No bairro São Vicente, três barreiras desceram e parte de uma lavoura de café também cedeu, soterrando pelo menos seis casas. Em todo o município, mais de mil pessoas foram atingidas.
Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Marciano Salvador, o município está trabalhando para recuperar a cidade por completo. Estamos recuperando. Ainda tem região que não conseguimos chegar e tem acesso que está precário, mas o tempo também não está colaborando. Como o maquinário da prefeitura também foi perdido, estamos trabalhando com máquinas cedidas.
Muniz Freire ainda sofre com os efeitos da enchente Crédito: TV Gazeta Sul
A dona de casa Lindaura Pim foi uma das atingidas. Ela conta que nunca tinha visto uma situação parecida no município. Agora, espera pela ajuda do governo. O rio entrou em casa e perdemos o que não conseguimos salvar. Nunca tinha visto algo assim. A gente já é pobre e não tem nada, e ainda perde o que tem. Esse cartão é uma forma da gente começar de novo", diz. 
A secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Ferreira, explicou que tem sido constante o cadastro de pessoas atingidas. Estamos tentando atender todo mundo.  Entendemos que é um momento de sofrimento, mas ainda temos um número grande para ser atendido, ainda porque agora tem o atendimento do Corpo de Bombeiros para que as famílias tenham acesso à ajuda do governo.
Equipes da prefeitura trabalham no preenchimento de relatórios para que o município tenha acesso a recursos estaduais e federais para ajudar na reconstrução da cidade. Foram de R$ 20 a R$ 25 milhões de prejuízos, principalmente, na agricultura e pecuária, que é forte e foi muito afetada.

Muniz Freire ainda sofre com os efeitos da enchente

MUNICÍPIO AINDA EM ALERTA

Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Marciano Salvador, Muniz Freire continua em alerta, principalmente pelo risco de desmoronamento. Nossa grande preocupação são as áreas de risco, que no município têm muitas. Segundo o levantamento de um geólogo que foi contratado para isso, há muitos indícios de escorregamento de massa e, com o tempo chuvoso, isso aumenta", avalia. 

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