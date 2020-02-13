Muniz Freire ainda tem localidades isoladas após enchente de janeiro

Muniz Freire ainda sofre com os efeitos da enchente Crédito: TV Gazeta Sul

Vinte dias após as fortes chuvas que atingiram o município de Muniz Freire, na Região Sul do Espírito Santo , o cenário ainda é de destruição. Casas condenadas pela Defesa Civil estão vazias, localidades estão isoladas e muita gente ainda está sendo atendida pela prefeitura. No total, 30 comunidades foram prejudicadas e o Rio Norte subiu mais de oito metros.

Em algumas localidades, famílias só recebem água e comida a pé ou de moto. No bairro São Vicente, três barreiras desceram e parte de uma lavoura de café também cedeu, soterrando pelo menos seis casas. Em todo o município, mais de mil pessoas foram atingidas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Marciano Salvador, o município está trabalhando para recuperar a cidade por completo. Estamos recuperando. Ainda tem região que não conseguimos chegar e tem acesso que está precário, mas o tempo também não está colaborando. Como o maquinário da prefeitura também foi perdido, estamos trabalhando com máquinas cedidas.

Muniz Freire ainda sofre com os efeitos da enchente Crédito: TV Gazeta Sul

A dona de casa Lindaura Pim foi uma das atingidas. Ela conta que nunca tinha visto uma situação parecida no município. Agora, espera pela ajuda do governo. O rio entrou em casa e perdemos o que não conseguimos salvar. Nunca tinha visto algo assim. A gente já é pobre e não tem nada, e ainda perde o que tem. Esse cartão é uma forma da gente começar de novo", diz.

A secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Ferreira, explicou que tem sido constante o cadastro de pessoas atingidas. Estamos tentando atender todo mundo. Entendemos que é um momento de sofrimento, mas ainda temos um número grande para ser atendido, ainda porque agora tem o atendimento do Corpo de Bombeiros para que as famílias tenham acesso à ajuda do governo.

Equipes da prefeitura trabalham no preenchimento de relatórios para que o município tenha acesso a recursos estaduais e federais para ajudar na reconstrução da cidade. Foram de R$ 20 a R$ 25 milhões de prejuízos, principalmente, na agricultura e pecuária, que é forte e foi muito afetada.

Muniz Freire ainda sofre com os efeitos da enchente

MUNICÍPIO AINDA EM ALERTA