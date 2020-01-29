Aposentado conta como se salvou de deslizamento em Muniz Freire

Professor aposentado enfrentou uma enxurrada para se salvar de deslizamento Crédito: Fernando Madeira

"Enfrentei uma enxurrada para me salvar". A declaração do professor aposentado Carlos Fernando Feletti se refere a um deslizamento de terra que aconteceu ao redor da propriedade dele, em Muniz Freire, na noite da última sexta-feira (24). O local ficou totalmente bloqueado por entulho e lama.

Fernando estava em casa, quando, por volta de meia-noite, recebeu a ligação de um sobrinho, preocupado com ele por causa das chuvas. O aposentado disse que, ao desligar o telefone, ele foi até o lado de fora da residência, que fica na zona rural, para verificar a situação.

"Senti um cheiro muito forte de terra. A frente da minha casa estava repleta de entulho, foi então que percebi que uma barreira tinha descido" Carlos Fernando Felleti - Professor aposentado do Ifes

Já dentro de casa, o aposentado ouviu o barulho de pelo menos dois novos deslizamentos. Com medo, ele saiu de casa na chuva e atravessou a enxurrada para se proteger na casa de vizinhos.

"Eu só ouvia o barulho da terra descendo, não conseguia ver nada porque estava escuro. Eu fui subindo pela barreira, no meio da enxurrada. Não tinha mais ponte, estava tudo destruído, cheio de buraco. A água descia com uma velocidade muito forte. Não sei como eu consegui", conta.

Fernando só voltou para casa no dia seguinte e quase não reconheceu o cenário que restou. As estradas ficaram destruídas e a propriedade do aposentado repleta de lama e entulho. "Minha casa não chegou a ser atingida, mas em volta só tinha terra. Foi assustador'', completou.