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Sufoco após chuvas

Aposentado conta como se salvou de deslizamento em Muniz Freire

Carlos Fernando sentiu cheiro de terra. Ao abrir a porta de casa, o entulho, que desceu do deslizamento, já estava bloqueando a entrada do imóvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 19:37

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 19:37

Professor aposentado enfrentou uma enxurrada para se salvar de deslizamento Crédito: Fernando Madeira
"Enfrentei uma enxurrada para me salvar".  A declaração do professor aposentado Carlos Fernando Feletti se refere a um deslizamento de terra que aconteceu ao redor da propriedade dele, em Muniz Freire, na noite da última sexta-feira (24). O local ficou totalmente bloqueado por entulho e lama.
Fernando estava em casa, quando, por volta de meia-noite, recebeu a ligação de um sobrinho, preocupado com ele por causa das chuvas. O aposentado disse que, ao desligar o telefone, ele foi até o lado de fora da residência, que fica na zona rural, para verificar a situação. 
"Senti um cheiro muito forte de terra. A frente da minha casa estava repleta de entulho, foi então que percebi que uma barreira tinha descido"
Carlos Fernando Felleti - Professor aposentado do Ifes

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Já dentro de casa, o aposentado ouviu o barulho de pelo menos dois novos deslizamentos. Com medo, ele saiu de casa na chuva e atravessou a enxurrada para se proteger na casa de vizinhos. 
"Eu só ouvia o barulho da terra descendo, não conseguia ver nada porque estava escuro. Eu fui subindo pela barreira, no meio da enxurrada. Não tinha mais ponte, estava tudo destruído, cheio de buraco. A água descia com uma velocidade muito forte. Não sei como eu consegui", conta. 
Fernando só voltou para casa no dia seguinte e quase não reconheceu o cenário que restou. As estradas ficaram destruídas e a propriedade do aposentado repleta de lama e entulho. "Minha casa não chegou a ser atingida, mas em volta só tinha terra. Foi assustador'', completou. 
Aposentado mostra o caminho que fez para se salvar de deslizamento de terra Crédito: Fernando Madeira

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