Mulher é encontrada dopada após estupro em Itapemirim

Hospital Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Divulgação/HECI

Uma mulher de 31 anos foi vítima de estupro em Itapemirim , Litoral Sul do Estado, na noite desta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar , ela foi encontrada dentro de um carro com dois homens que teriam dopado a vítima e a violentado. Os agressores fugiram do local após o crime e não foram localizados pela policia.

O namorado da vítima foi quem chamou a polícia após encontrá-la por volta das 22h20. Ele contou que por volta das 14h brigou com a mulher, que saiu a pé, sozinha, pelo balneário. Como a moça não voltou para casa, ele saiu em busca da namorada.

O rapaz a encontrou dentro de um carro, um Fiat Strada prata, com dois homens. O namorado contou que se identificou e os homens deixaram a mulher e tomaram destino ignorado. A moça foi levada para casa por familiares com roupas sujas e rasgadas. Depois, encaminhada ao Hospital Menino Jesus, em Itapemirim.

O médico de plantão constatou que a mulher tinha hematomas nos seios e sinais de lesões nas partes íntimas. O profissional também constatou que a vítima estaria possivelmente dopada, pois apresentava alucinações e não conseguia ficar em pé sozinha.