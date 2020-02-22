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Violência

Mulher é encontrada dopada após estupro em Itapemirim

Agressores fugiram do local após o crime e não foram localizados pela Polícia Militar

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 12:04
Hospital Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Divulgação/HECI
Uma mulher de 31 anos foi vítima de estupro em Itapemirim, Litoral Sul do Estado, na noite desta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, ela foi encontrada dentro de um carro com dois homens que teriam dopado a vítima e a violentado. Os agressores fugiram do local após o crime e não foram localizados pela policia.
O namorado da vítima foi quem chamou a polícia após encontrá-la por volta das 22h20. Ele contou que por volta das 14h brigou com a mulher, que saiu a pé, sozinha, pelo balneário. Como a moça não voltou para casa, ele saiu em busca da namorada.

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O rapaz a encontrou dentro de um carro, um Fiat Strada prata, com dois homens. O namorado contou que se identificou e os homens deixaram a mulher e tomaram destino ignorado. A moça foi levada para casa por familiares com roupas sujas e rasgadas. Depois, encaminhada ao Hospital Menino Jesus, em Itapemirim.
O médico de plantão constatou que a mulher tinha hematomas nos seios e sinais de lesões nas partes íntimas. O profissional também constatou que a vítima estaria possivelmente dopada, pois apresentava alucinações e não conseguia ficar em pé sozinha.
Após ser atendida, a polícia orientou que a família acionasse a Polícia Civil

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