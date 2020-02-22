Morador flagra redemoinho de vento em Cachoeiro de Itapemirim

Um fenômeno natural chamou a atenção dos moradores em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (21). O internauta José Tessinari tratou de registrar o caso.
Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 21:07
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