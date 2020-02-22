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Fenômeno natural

Morador flagra redemoinho de vento em Cachoeiro de Itapemirim

O fenômeno natural chamou a atenção dos moradores em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 21:07
Fenômeno pode chegar até 10 metros de altura Crédito: José Tessinari
Um fenômeno natural chamou a atenção dos moradores em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (21). O internauta José Tessinari tratou de registrar o caso.
O redemoinho de vento, levantou a poeira e foi bem alto. O coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, informou que esse fenômeno se forma quando uma determinada área esquenta muito e o calor é transferido para a parcela de ar acima. Ele pode chegar a até 10 metros de altura.

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Ainda segundo Ramos, os redemoinhos são comuns em dias de temperatura muito alta, sem nuvens, com baixa umidade e em áreas abertas. Também não costumam causar prejuízo, porque a velocidade que alcançam é baixa.

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