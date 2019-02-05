Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Vídeo: redemoinho de fogo é registrado em Cachoeiro de Itapemirim
Curiosidade

Vídeo: redemoinho de fogo é registrado em Cachoeiro de Itapemirim

"Misericórdia. Olha só. Deus me livre. Isso é fogo, gente", disse o produtor assustado próximo ao curral
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 fev 2019 às 18:56

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 18:56

Uma cena curiosa chamou a atenção do produtor José Alberto Louzada, que mora no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Depois de um incêndio no pasto, um redemoinho de fogo e fumaça se formou.
Louzada, que é produtor da localidade de Duas Barras, filmou o fenômeno na manhã desta segunda-feira (04) na propriedade dele. Ele conta que o fogo tinha começado no domingo e terminou nesta segunda-feira (4), pela manhã.
Quando ele foi ver o que o fogo tinha danificado, foi surpreendido. “Misericórdia. Olha só. Deus me livre. Isso é fogo, gente”, disse o produtor assustado próximo ao curral.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explicou que o redemoinho ocorre quando há um aquecimento muito forte em uma determinada área. O calor é transferido para a parcela de ar que estava acima do chão e, assim, o redemoinho pode atingir até 10 metros de altura.
Neste caso, diz o órgão, trata-se de um fenômeno chamado de cisalhamento dos ventos. Em outras palavras, é um turbilhão de ventos provocado pelo aquecimento diferencial da superfície do solo (em razão do incêndio), o que provoca movimentos circulares ascendentes.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachoeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados