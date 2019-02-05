Vídeo: redemoinho de fogo é registrado em Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Depois de um incêndio no pasto, um redemoinho de fogo e fumaça se formou. Uma cena curiosa chamou a atenção do produtor José Alberto Louzada, que mora no interior de, no Sul do Estado. Depois de um incêndio no pasto, um redemoinho de fogo e fumaça se formou.

Louzada, que é produtor da localidade de Duas Barras, filmou o fenômeno na manhã desta segunda-feira (04) na propriedade dele. Ele conta que o fogo tinha começado no domingo e terminou nesta segunda-feira (4), pela manhã.

Quando ele foi ver o que o fogo tinha danificado, foi surpreendido. “Misericórdia. Olha só. Deus me livre. Isso é fogo, gente”, disse o produtor assustado próximo ao curral.

Incaper) explicou que o redemoinho ocorre quando há um aquecimento muito forte em uma determinada área. O calor é transferido para a parcela de ar que estava acima do chão e, assim, o redemoinho pode atingir até 10 metros de altura. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural () explicou que o redemoinho ocorre quando há um aquecimento muito forte em uma determinada área. O calor é transferido para a parcela de ar que estava acima do chão e, assim, o redemoinho pode atingir até 10 metros de altura.

Neste caso, diz o órgão, trata-se de um fenômeno chamado de cisalhamento dos ventos. Em outras palavras, é um turbilhão de ventos provocado pelo aquecimento diferencial da superfície do solo (em razão do incêndio), o que provoca movimentos circulares ascendentes.