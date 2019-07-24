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Curiosidade

Vídeo: redemoinho de fumaça chama atenção em Jerônimo Monteiro

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explica como é formado o fenômeno

Publicado em 

24 jul 2019 às 19:10

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 19:10

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24). Um redemoinho de fumaça se formou em um ponto do pasto que pegava fogo.
Segundo o autônomo Carlos Henrique Vaillant Mendonça, a cena foi registrada pela irmã dele, Verônica Vaillant. Ele contou que foi em um pasto próximo à Rua Nestor Ramos, no Centro.
“Achei diferente, nunca tinha visto isso. Colocaram fogo no pasto, próximo ao asfalto e na hora ventava muito, por volta das 14h30”, contou o autônomo.
VEJA VÍDEO
O QUE É O FENÔMENO
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explica que este tipo de fenômeno ocorre quando há um aquecimento muito forte em uma determinada área. O calor é transferido para a parcela de ar que estava acima do chão e, assim, o redemoinho pode atingir até 10 metros de altura.
Neste caso, diz o órgão, trata-se de um fenômeno chamado de cisalhamento dos ventos. Em outras palavras, é um turbilhão de ventos provocado pelo aquecimento diferencial da superfície do solo (em razão do incêndio), o que provoca movimentos circulares ascendentes.

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