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Saúde

Menino que se afogou em piscina de clube de Cachoeiro apresenta melhora

Segundo informações da unidade hospitalar, o menino permanece na UTI, mas se encontra acordado, verbalizando e interagindo com a equipe médica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 22:02

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 22:02

Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
menino de 12 anos, que se afogou após uma crise epilética em uma piscina particular de um clube em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (10), permanece internado na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), mas apresentou melhora, segundo os médicos. A vítima é moradora de uma casa de acolhimento da prefeitura do município.
Segundo informações da unidade hospitalar, o menino permanece na UTI, mas se encontra acordado, verbalizando e interagindo com a equipe médica. Ele já respira sem a ajuda de aparelhos e foi iniciada a alimentação via oral. O paciente segue recebendo antibióticos, cuidados gerais e a expectativa é que ele receba alta da UTI nos próximos dias.

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O CASO

O menino, segundo a prefeitura, vive no Recanto da Criança, um acolhimento institucional do município no bairro Aeroporto. O passeio ao clube estava agendado e haviam monitores. A vítima, de acordo com assessoria da prefeitura, sofreu o afogamento em consequência de uma crise epilética e deu entrada na unidade hospitalar em estado grave.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o atendimento ao afogamento aconteceu por volta das 14h19, em um clube aquático no bairro Valão. O menino foi encontrado fora da piscina, inconsciente e expelindo secreção com presença de sangue.
Ainda segundo os militares, foi questionado no local se havia algum guardião de piscina, porém ninguém se identificou aos bombeiros. O responsável pelo clube foi procurado pela reportagem e informou que prestou socorro à criança e que havia três monitores no momento. Eles acionaram os bombeiros para o suporte à vítima.

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