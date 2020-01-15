Menino que se afogou em piscina de clube de Cachoeiro apresenta melhora

Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Segundo informações da unidade hospitalar, o menino permanece na UTI, mas se encontra acordado, verbalizando e interagindo com a equipe médica. Ele já respira sem a ajuda de aparelhos e foi iniciada a alimentação via oral. O paciente segue recebendo antibióticos, cuidados gerais e a expectativa é que ele receba alta da UTI nos próximos dias.

O Ministério Público do Espírito Santo e o Conselho Tutelar estão acompanhando o caso e sendo atualizados das informações a cada visita.

O CASO

O menino, segundo a prefeitura, vive no Recanto da Criança, um acolhimento institucional do município no bairro Aeroporto. O passeio ao clube estava agendado e haviam monitores. A vítima, de acordo com assessoria da prefeitura, sofreu o afogamento em consequência de uma crise epilética e deu entrada na unidade hospitalar em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros , o atendimento ao afogamento aconteceu por volta das 14h19, em um clube aquático no bairro Valão. O menino foi encontrado fora da piscina, inconsciente e expelindo secreção com presença de sangue.