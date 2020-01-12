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Afogamento

Menino que se afogou em piscina de Cachoeiro continua na UTI

Garoto de 12 anos se afogou na sexta-feira (10) após uma crise epilética em uma piscina particular em Cachoeiro de Itapemirim. Vítima foi socorrida pelos bombeiros em estado grave

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 15:17
Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
O menino de 12 anos que se afogou após uma crise epilética em uma piscina particular em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (10), permanece internado na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa). A vítima é moradora de uma casa de acolhimento da prefeitura do município.
Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Social, o quadro de saúde do menino neste domingo (12) é estável. Ele está com pneumonia, mas já medicado e responde bem ao tratamento, de acordo com o corpo médico. A assessoria do município disse ainda que os órgãos do sistema de garantia de direitos, o Ministério Público do Espírito Santo e o Conselho Tutelar estão acompanhando o caso e sendo atualizados das informações a cada visita.

O CASO 

O menino, segundo a prefeitura, vive no Recanto da Criança, um acolhimento institucional do município no bairro Aeroporto. O passeio ao clube estava agendado e haviam monitores. A vítima, de acordo com assessoria da prefeitura, sofreu o afogamento em consequência de uma crise epilética e deu entrada na unidade hospitalar em estado grave.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o atendimento ao afogamento aconteceu por volta das 14h19, em um clube aquático no bairro Valão. O menino foi encontrado fora da piscina, inconsciente e expelindo secreção com presença de sangue.
Ainda segundo os militares, foi questionado no local se havia algum guardião de piscina, porém ninguém se identificou aos bombeiros. O responsável pelo clube foi procurado pela reportagem e informou que prestaram o socorro à criança e que havia três monitores no momento. Eles acionaram os bombeiros para o suporte a vítima.

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