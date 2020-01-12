Menino que se afogou em piscina de Cachoeiro continua na UTI

Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Social, o quadro de saúde do menino neste domingo (12) é estável. Ele está com pneumonia, mas já medicado e responde bem ao tratamento, de acordo com o corpo médico. A assessoria do município disse ainda que os órgãos do sistema de garantia de direitos, o Ministério Público do Espírito Santo e o Conselho Tutelar estão acompanhando o caso e sendo atualizados das informações a cada visita.