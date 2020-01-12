Menino que se afogou em piscina de Cachoeiro continua na UTI

O menino de 12 anos que se afogou após uma crise epilética em uma piscina particular em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (10), permanece internado na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa). A vítima é moradora de uma casa de acolhimento da prefeitura do município.
Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Social, o quadro de saúde do menino neste domingo (12) é estável. Ele está com pneumonia, mas já medicado e responde bem ao tratamento, de acordo com o corpo médico. A assessoria do município disse ainda que os órgãos do sistema de garantia de direitos, o Ministério Público do Espírito Santo e o Conselho Tutelar estão acompanhando o caso e sendo atualizados das informações a cada visita.
O CASO
O menino, segundo a prefeitura, vive no Recanto da Criança, um acolhimento institucional do município no bairro Aeroporto. O passeio ao clube estava agendado e haviam monitores. A vítima, de acordo com assessoria da prefeitura, sofreu o afogamento em consequência de uma crise epilética e deu entrada na unidade hospitalar em estado grave.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o atendimento ao afogamento aconteceu por volta das 14h19, em um clube aquático no bairro Valão. O menino foi encontrado fora da piscina, inconsciente e expelindo secreção com presença de sangue.
Ainda segundo os militares, foi questionado no local se havia algum guardião de piscina, porém ninguém se identificou aos bombeiros. O responsável pelo clube foi procurado pela reportagem e informou que prestaram o socorro à criança e que havia três monitores no momento. Eles acionaram os bombeiros para o suporte a vítima.