Lanterneiro transforma fusca com duas frentes em Iconha

Lanterneiro Antônio Carlos Biancardi, de 63 anos Crédito: Arquivo pessoal

, no Sul do Estado. Foi depois de ver uma imagem curiosa na internet, de um fusca com duas partes frontais ligadas, que o lanterneiro Antônio Carlos Biancardi, de 63 anos, decidiu tirar a ideia do papel. Com a ajuda de um filho pintor e muitas horas dedicadas no tempo vago, o projeto ganhou forma. Hoje, o fusca de duas frentes faz a festa da família e dos moradores de Iconha , no Sul do Estado.

Toninho Biancardi, como é conhecido na cidade, conta que foram dois anos e sete meses até o projeto ganhar as ruas de Iconha. Minha filha viu uma imagem na internet. Até entrou em contato com quem postou, mas somente era uma montagem, uma foto. Eu quis colocar aquilo na vida real, fui fazendo e deu certo, conta o dono orgulhoso do feito.

O lanterneiro conta que preferiu nem fazer as contas de quanto teria gasto para concretizar o projeto. Comprei dois fuscas ano 63, um era branco e outro verde. Queria um mais velho, mas não encontrei. Tirei as duas traseiras e aproveitei só as frentes. Deu certo. Dentro, é normal e foi refeita a capotaria, revela o dono do fuscão preto.

Fuscão preto, segundo o dono, faz sucesso na cidade Crédito: Arquivo pessoal

Biancardi conta que até tentou, mas não foi possível emplacar o novo carro pela grande modificação. Por conta disso, as saídas são apenas na cidade. Temos uma turma de 28 fusqueiros da região que marcam encontros. A alegria do lugar é ele quando chega. Meus netos adoram andar nele, conta o lanterneiro.

O dono revela ainda que já recebeu o pedido de um morador para fazer uma réplica do fusca de duas frentes, mas disse que por conta do serviço do dia a dia atualmente não é possível fazer um outro projeto.