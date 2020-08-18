Lanterneiro transforma fusca com duas frentes em Iconha

Foi depois de ver uma imagem curiosa na internet, de um fusca com duas partes frontais ligadas, que o lanterneiro Antônio Carlos Biancardi, de 63 anos, decidiu tirar a ideia do papel. Com a ajuda de um filho pintor e muitas horas dedicadas no tempo vago, o projeto ganhou forma. Hoje, o fusca de duas frentes faz a festa da família e dos moradores de Iconha, no Sul do Estado.
Toninho Biancardi, como é conhecido na cidade, conta que foram dois anos e sete meses até o projeto ganhar as ruas de Iconha. Minha filha viu uma imagem na internet. Até entrou em contato com quem postou, mas somente era uma montagem, uma foto. Eu quis colocar aquilo na vida real, fui fazendo e deu certo, conta o dono orgulhoso do feito.
O lanterneiro conta que preferiu nem fazer as contas de quanto teria gasto para concretizar o projeto. Comprei dois fuscas ano 63, um era branco e outro verde. Queria um mais velho, mas não encontrei. Tirei as duas traseiras e aproveitei só as frentes. Deu certo. Dentro, é normal e foi refeita a capotaria, revela o dono do fuscão preto.
Biancardi conta que até tentou, mas não foi possível emplacar o novo carro pela grande modificação. Por conta disso, as saídas são apenas na cidade. Temos uma turma de 28 fusqueiros da região que marcam encontros. A alegria do lugar é ele quando chega. Meus netos adoram andar nele, conta o lanterneiro.
O dono revela ainda que já recebeu o pedido de um morador para fazer uma réplica do fusca de duas frentes, mas disse que por conta do serviço do dia a dia atualmente não é possível fazer um outro projeto.