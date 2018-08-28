Lanterneiro realiza sonho e transforma Fusca em limousine no Sul do ES

Fusca vira uma limousine com muito estilo Crédito: Rivone Roriz - GZ

Foi durante a juventude, ao assistir um filme, onde apareceu uma limousine, que o lanterneiro José Lúcio Fazollo teve o sonho de construir um modelo semelhante, um "carro fora do normal". O sonho só virou realidade há três anos, quando ele comprou um Fusca ano 1974. A limousine adaptada pelo lanterneiro ficou totalmente pronta há um ano e, desde então, o dono do "carrão" participa de diversos eventos.

Lúcio, que hoje tem 59 anos, mora em Castelo , no Sul do Estado. Ele contou que não se lembra o ano em que assistiu o filme, mas nunca desistiu do sonho. Eu queria fazer uma limousine e eu sou lanterneiro. Mas o projeto era, por exemplo, com um Opala, um Dodge Dart. Mas consegui esse Fusca com precinho baratinho (R$ 280,00) e decidi fazer a limousine. Coloquei o projeto no papel e comecei a executar há cerca de três anos, contou.

O custo total da adaptação gira em torno de R$ 45 mil, mas, com a ajuda de amigos, o lanterneiro gastou menos. Para quem não é lanterneiro, não é fácil, mas como eu trabalho com lanternagem, foi fácil. Tirei a carroceria, alonguei 1,25 metro, o total ficou com cinco metros. Ficou uma limousine do jeito do projeto que fiz. Não gastei muito, pois tenho amigos. A parte mecânica foi feita por um amigo que não cobrou um Real. E na pintura gastei R$ 6 mil. Ficou bem suave.

Até agora, Lúcio só tem o Fusca, mas o sonho não para por aí. Tenho vontade de fazer a mesma coisa com outros carros. Tinha um Vemaguet, vendi, mas hoje não tenho esse dinheiro para comprar outro. Gosto muito de carros antigos. Eles têm que ser restaurados, tem que ter paciência, revelou.