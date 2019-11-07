Jovem é preso durante prova de motorista em Cachoeiro

Um jovem de 26 anos foi preso nesta quarta-feira (06) enquanto fazia prova prática para tirar a carteira de motorista no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Jhonatan Moreira da Silva era foragido da Justiça acusado de um roubo a uma farmácia no município.
Segundo a Polícia Civil, o foragido foi abordado na pista de provas do Detran-ES. O assalto cometido pelo suspeito com um comparsa a uma farmácia do centro da cidade, aconteceu no dia 29 de maio deste ano. As câmeras de segurança flagraram a ação quando as portas já haviam sido abaixadas e o proprietário estava fazendo o fechamento do caixa. R$ 6 mil em dinheiro e objetos pessoais foram levados.
O comparsa, identificado pela polícia como Tercílio Alves Filho não teve mandado pedido à Justiça já que em julho morreu atingido por um tiro em um confronto com a Polícia Militar no bairro Zumbi, segundo o titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), José Augusto Militão.
O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil pede a população que faça denúncia anônima pelo telefone 181, caso reconheçam Jhonatan em outros casos de roubos.