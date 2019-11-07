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Crime

Jovem é preso durante prova de motorista em Cachoeiro

Rapaz de 26 anos era foragido da Justiça por suspeita de assaltar uma loja do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 21:14

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 21:14

O foragido foi abordado na pista de provas do Detran no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um jovem de 26 anos foi preso nesta quarta-feira (06) enquanto fazia prova prática para tirar a carteira de motorista no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Jhonatan Moreira da Silva era foragido da Justiça acusado de um roubo a uma farmácia no município.
Segundo a Polícia Civil, o foragido foi abordado na pista de provas do Detran-ES. O assalto cometido pelo suspeito com um comparsa a uma farmácia do centro da cidade, aconteceu no dia 29 de maio deste ano. As câmeras de segurança flagraram a ação quando as portas já haviam sido abaixadas e o proprietário estava fazendo o fechamento do caixa. R$ 6 mil em dinheiro e objetos pessoais foram levados.
O comparsa, identificado pela polícia como Tercílio Alves Filho não teve mandado pedido à Justiça já que em julho morreu atingido por um tiro em um confronto com a Polícia Militar no bairro Zumbi, segundo o titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), José Augusto Militão.
O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil pede a população que faça  denúncia anônima pelo telefone 181, caso reconheçam Jhonatan em outros casos de roubos.

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