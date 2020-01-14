Irmã de ex-The Voice está em coma após tentar socorrer vítima de acidente no ES

Crislaine mora em Cachoeiro de Itapemirim, onde trabalha como frentista em um posto de combustível. O pai da vítima, Derson Camiletti, contou que ela estava com outras três pessoas que também pararam para ajudar no socorro e foi atingida quando atravessava a rodovia para retornar ao carro. Eles foram socorrer um motociclista em um acidente que tinha acabado de acontecer. Quando eles estavam retornando para o carro, um veículo bateu em outro carro, que os atingiu.