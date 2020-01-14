Irmã de ex-The Voice está em coma após tentar socorrer vítima de acidente no ES
Uma das 15 vítimas do acidente que aconteceu na última sexta-feira (10), na Rodovia ES 060, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segue internada na UTI, em Cachoeiro de Itapemirim. Crislaine Camiletti, de 32 anos, é irmã do ex-The Voice, Eduardo Camiletti, e foi uma das pessoas que parou para ajudar um motociclista ferido, mas acabou sendo atropelada.
Crislaine mora em Cachoeiro de Itapemirim, onde trabalha como frentista em um posto de combustível. O pai da vítima, Derson Camiletti, contou que ela estava com outras três pessoas que também pararam para ajudar no socorro e foi atingida quando atravessava a rodovia para retornar ao carro. Eles foram socorrer um motociclista em um acidente que tinha acabado de acontecer. Quando eles estavam retornando para o carro, um veículo bateu em outro carro, que os atingiu.
Ainda segundo o pai de Crislaine, ela foi a primeira a ser atingida e a que ficou em estado mais grave. Minha filha foi a que mais se machucou, bateu com a cabeça. Agora ela está na UTI e o médico disse que o estado é estável, mas o cérebro dela tem que reagir. Ela está em coma induzido", lamenta Derson.
O ACIDENTE
Cinco veículos, sendo três carros e duas motos, se envolveram em um acidente na madrugada desta sexta-feira (10), na rodovia ES 060, em Itapemirim, e deixaram 15 pessoas feridas. A Polícia Militar informou ainda que o acidente teria começado com as duas motos, em um momento de ultrapassagem. Em seguida, pessoas pararam para ajudar no socorro, mas como não havia sinalização, os outros três veículos se envolveram no acidente.