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Estragos das chuvas

Governo federal reconhece situação de emergência em 16 cidades do ES

A portaria com o reconhecimento, assinada pelo secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30)

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 08:09
Getúlio Bolzan, 58, morador da zona rural de Muniz Freire, perdeu a casa por causa dos temporais Crédito: Fernando Madeira
Governo federal reconhece situação de emergência em 16 cidades do ES
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do governo federal, reconheceu a situação de emergência em 16 municípios do Espírito Santo e de calamidade pública em outros dois por causa dos temporais que atingiram o Estado nas últimas semanas.
A portaria com o reconhecimento, assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).
A secretaria é vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional. O ministro da pasta, Gustavo Canuto, em visita ao Estado, garantiu que faria uma análise rápida e reconheceria sumariamente a situação dos municípios atingidos. Com a portaria publicada nesta quinta-feira (30), o governo federal confirma a emergência nas seguintes cidades:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Cachoeiro de Itapemirim
  5. Castelo
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Ibitirama
  10. Irupi
  11. Jerônimo Monteiro
  12. Mimoso do Sul
  13. Muniz Freire
  14. São José do Calçado
  15. Domingos Martins 
  16. Marechal Floriano

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A medida possibilita uma maior rapidez em ações do governo de recuperação dos estragos, diminuindo a burocracia para captar recursos da esfera federal.
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ainda reconheceu a calamidade pública em Iúna e Conceição do Castelo. O Governo Federal já tinha reconhecido a situação de calamidade pública em quatro municípios (Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul). 
O número de pessoas fora de casa no Espírito Santo por causa da chuva subiu para mais de 14 mil, de acordo com o ultimo boletim divulgado pela Defesa Civil. Ao todo, são 12.735 desalojados e 2030 desabrigados. Nove pessoas morreram em decorrência das chuvas fortes.

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