Getúlio Bolzan, 58, morador da zona rural de Muniz Freire, perdeu a casa por causa dos temporais Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Governo federal reconhece situação de emergência em 16 cidades do ES

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do governo federal, reconheceu a situação de emergência em 16 municípios do Espírito Santo e de calamidade pública em outros dois por causa dos temporais que atingiram o Estado nas últimas semanas.

A portaria com o reconhecimento, assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).

A secretaria é vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional. O ministro da pasta, Gustavo Canuto, em visita ao Estado, garantiu que faria uma análise rápida e reconheceria sumariamente a situação dos municípios atingidos. Com a portaria publicada nesta quinta-feira (30), o governo federal confirma a emergência nas seguintes cidades:

Alegre Apiacá Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibitirama Irupi Jerônimo Monteiro Mimoso do Sul Muniz Freire São José do Calçado Domingos Martins Marechal Floriano

A medida possibilita uma maior rapidez em ações do governo de recuperação dos estragos, diminuindo a burocracia para captar recursos da esfera federal.