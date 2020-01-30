Governo federal reconhece situação de emergência em 16 cidades do ES
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do governo federal, reconheceu a situação de emergência em 16 municípios do Espírito Santo e de calamidade pública em outros dois por causa dos temporais que atingiram o Estado nas últimas semanas.
A portaria com o reconhecimento, assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).
A secretaria é vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional. O ministro da pasta, Gustavo Canuto, em visita ao Estado, garantiu que faria uma análise rápida e reconheceria sumariamente a situação dos municípios atingidos. Com a portaria publicada nesta quinta-feira (30), o governo federal confirma a emergência nas seguintes cidades:
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- São José do Calçado
- Domingos Martins
- Marechal Floriano
A medida possibilita uma maior rapidez em ações do governo de recuperação dos estragos, diminuindo a burocracia para captar recursos da esfera federal.
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ainda reconheceu a calamidade pública em Iúna e Conceição do Castelo. O Governo Federal já tinha reconhecido a situação de calamidade pública em quatro municípios (Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul).
O número de pessoas fora de casa no Espírito Santo por causa da chuva subiu para mais de 14 mil, de acordo com o ultimo boletim divulgado pela Defesa Civil. Ao todo, são 12.735 desalojados e 2030 desabrigados. Nove pessoas morreram em decorrência das chuvas fortes.