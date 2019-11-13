Ex-secretária de Educação de Piúma deixa prisão após três meses

Ex-secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o advogado José Peres, que faz a defesa de Isabel, a ex secretária deixou a prisão no início desta noite. O advogado ingressou com o pedido de liberdade logo após a prisão, mas o habeas corpus havia sido negado.

Esta decisão de hoje vem reparar uma ilegalidade e abuso de poder perpetuada contra Fernanda. Tudo em razão de uma trama maquiavélica por um desafeto político, comentou a defesa.

Fernanda estava presa no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim e agora responde ao processo em liberdade. Segundo a defesa, ela não volta a ocupar o cargo de secretária, pois pediu exoneração em agosto. Peres afirmou que Isabel Fernanda reassume os cargos públicos como efetiva no município como pedagoga e professora.

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