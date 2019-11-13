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Diplomas falsos

Ex-secretária de Educação de Piúma deixa prisão após três meses

Isabel Fernanda Scherrer Rocha foi presa em flagrante em 13 de agosto suspeita de vender diplomas e certificados falsos no balneário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 20:33

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 20:33

Ex-secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A ex-secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha, conseguiu o alvará de soltura após decisão da Justiça nesta quarta-feira (13) . Ela foi presa em flagrante no dia 13 de agosto por vender diplomas e certificados falsos no balneário. Além dela, o marido, Carlos Antônio Mendes Castro e uma funcionária, Ricarda dos Santos Souza, também foram presos.
De acordo com o advogado José Peres, que faz a defesa de Isabel, a ex secretária deixou a prisão no início desta noite. O advogado ingressou com o pedido de liberdade logo após a prisão, mas o habeas corpus havia sido negado. 
Esta decisão de hoje vem reparar uma ilegalidade e abuso de poder perpetuada contra Fernanda. Tudo em razão de uma trama maquiavélica por um desafeto político, comentou a defesa.
Fernanda estava presa no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim e agora responde ao processo em liberdade. Segundo a defesa, ela não volta a ocupar o cargo de secretária, pois pediu exoneração em agosto. Peres afirmou que Isabel Fernanda reassume os cargos públicos como efetiva no município como pedagoga e professora.

ENTENDA

Segundo a investigação, o marido de Isabel Fernanda Scherres Rocha e a funcionária Ricarda dos Santos Souza trabalham em uma instituição de pesquisas e cursos educacionais de Piúma, de propriedade da então secretária de Educação. As prisões por falsidade ideológica e associação criminosa foram realizadas em flagrante. A investigação já ocorria há algum tempo e as prisões ocorreram após denúncias.
O marido e a funcionária tiveram os pedidos de liberdade concedidos pela Justiça após pagamento de fiança, em agosto.

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