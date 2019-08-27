Marido de secretária de Educação presa em Piúma é solto

Secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

caso da venda de diplomas e certificados falsos em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi solto nesta segunda-feira (26). A Justiça concedeu a liberdade a Carlos Antônio Castro, um dos proprietários da instituição de ensino investigada e marido da secretária de Educação do município, Isabel Fernanda Scherres Rocha, que permanece presa desde o último dia 13. Mais um suspeito doem, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi solto nesta segunda-feira (26). A Justiça concedeu a liberdade a Carlos Antônio Castro, um dos proprietários da instituição de ensino investigada e marido da secretária de Educação do município, Isabel Fernanda Scherres Rocha, que permanece presa desde o último dia 13.

Na decisão do juiz da comarca de Piúma, Diego Ramires Grígio Castro, ele destacou a possibilidade de oferecimento de bem para garantia da fiança. O valor arbitrado para ele, inicialmente, era de 90 salários mínimos, mas, após recurso, o valor foi reduzido a metade – 45 salários.

Isabel Fernanda Scherres Rocha, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no último dia 22. Segundo o advogado de Carlos, ele deu um imóvel de garantia para pagar a fiança de R$ 45 mil. Já a esposa de Carlos,

Nesta segunda-feira (26), a defesa da secretária afirmou que também ingressou com pedido de liberdade provisória. Ela foi presa em flagrante dia 13, acusada pela polícia por associação criminosa e falsidade ideológica, após denúncia de venda de diplomas e certificados falsos.