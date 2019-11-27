Dez pessoas permanecem internadas após acidente com ônibus em Ibatiba

Das 47 pessoas feridas no acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio, no Km 175 da BR 262, em Ibatiba, Sul do Estado, na noite desta segunda-feira (25), dez ainda permanecem internadas em hospitais do Estado. O motorista do carro, um Celta, morreu no local.
Apesar do estado que ficou o ônibus após a batida, o Corpo de Bombeiros informou que, entre os passageiros do coletivo, nenhum ficou ferido em estado grave. Das dez pessoas que continuam internadas, seis estão em hospitais da Grande Vitória e quatro em unidades do Sul: dois em Ibatiba, um em Iúna e um na Santa Casa de Cachoeiro.
Uma pessoa atendida no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, recebeu alta mas voltou no fim da tarde para o Pronto Atendimento de Ibatiba, sentindo dores. Sobre o ônibus, a Prefeitura de Ibatiba disse que se trata de uma empresa particular e não soube informou o nome da mesma.
O homem que morreu estava dirigindo o carro e sua esposa ficou gravemente ferida. O ônibus levava um grupo de religiosos da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Ibatiba e estava seguindo da comunidade do Córrego Pontal para Córrego Cafarnaum, onde aconteceria uma celebração. O acidente aconteceu após 10 minutos de viagem.
O veículo, um Chevrolet Celta, foi removido do local após o trabalho da perícia. Já o ônibus foi retirado na manhã desta terça-feira (26). O corpo do motorista, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal.