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Curto-circuito deixa delegacia de Cachoeiro sem internet

Por conta do problema as pessoas não conseguiram registrar ocorrências no plantão da delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 21:08

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 21:08

Pátio da delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Marcel Alves
Um curto-circuito na sala do plantão da delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (09) prejudicou o serviço ao público. Por conta do incidente, o sistema de internet foi comprometido e registros de ocorrências deixaram de ser feitos.
Segundo a Polícia Civil, o curto por um problema elétrico teria aconteceu por volta das 10h na sala de plantão. Ninguém ficou ferido. Um princípio de incêndio chegou a acontecer, mas logo controlado. Nenhum objeto ou arquivo foi danificado. O sistema ficou suspenso até o início da tarde.
Em nota, a Polícia Civil informou que um eletricista foi acionado para resolver o problema.
Outro incidente foi registrado, em outra parte da delegacia, em abril do ano passado. A sala onde eram guardadas as armas, munições, drogas e pólvoras foi destruída pelo fogo.

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