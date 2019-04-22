Abandono é a palavra que define o local onde funcionava o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), localizado no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O mato já tomou conta de tudo e ultrapassa até o tapume de alumínio colocado pra cercar o terreno. O que resta do muro da antiga estrutura está com a pintura toda descascada. Do prédio antigo, só sobrou uma caixa d'água, que está com a estrutura ameaçada.
A aposentada Ilma de Oliveira mora em frente ao antigo DPJ há mais de 50 anos. Ela não se conforma com essa situação. “Eu acho a situação aqui ridícula, muito mosquito, está uma coisa horrível. Passam muitas pessoas estranhas, a gente não sabe o que é”.
Na parte superior do terreno, o mato já está tomando conta da rua. Passar pelo local a pé não está fácil. “É uma sujeira danada, ali encima os carros quase pegam a gente na hora de descer, porque é um matagal danado, está abandonado”, disse a vendedora Selena Henke.
Após cinco anos, prédio da antiga delegacia de Cachoeiro segue abandonado
Já se passaram mais de cinco anos desde que a delegacia foi desativada no bairro Independência. Por conta das péssimas condições em que se encontrava, o prédio foi demolido com a promessa de construção de um mais moderno, mas até agora nem sinal de obra.
O prédio foi demolido em abril de 2014. Na época, a Polícia Civil informou que em 30 dias sairia a licitação para definir qual empresa seria contratada para construir o novo prédio. Desde então, a delegacia passou a funcionar no bairro BNH. Inclusive, há 15 dias, a sala onde funcionava o cartório da delegacia de narcóticos ficou destruída após um incêndio.
O local onde a delegacia funciona atualmente é uma área mais afastada da região central da cidade. A costureira Rosa Zanetti mora no bairro Basílio Pimenta, na região central da cidade. Ela diz que, para buscar atendimento no local, é complicado.
Para funcionar no bairro BNH, a Polícia Civil paga aluguel de mais de R$ 32 mil. O operador de escavadeira Valdeci Alves acha que esse dinheiro poderia ser aplicado de outra forma. “Tendo um terreno daquele lá é melhor construir do que pagar aluguel”, finalizou.
OUTRO LADO
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que trabalha para garantir todos os serviços em funcionamento à população e que o valor do aluguel do prédio que funciona a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim é de R$ 32.023,95.
No local, que contém 60 salas e vagas para 200 veículos, ainda funcionam a Superintendência de Policial Região Sul, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) do município e vistoria veicular. A Polícia ainda informa que há um projeto em andamento na Sesp para construção da nova unidade.