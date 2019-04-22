O local está abandonado e tomado pela vegetação Crédito: Matheus Martins

Abandono é a palavra que define o local onde funcionava o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), localizado no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O mato já tomou conta de tudo e ultrapassa até o tapume de alumínio colocado pra cercar o terreno. O que resta do muro da antiga estrutura está com a pintura toda descascada. Do prédio antigo, só sobrou uma caixa d'água, que está com a estrutura ameaçada.





A aposentada Ilma de Oliveira mora em frente ao antigo DPJ há mais de 50 anos. Ela não se conforma com essa situação. “Eu acho a situação aqui ridícula, muito mosquito, está uma coisa horrível. Passam muitas pessoas estranhas, a gente não sabe o que é”.

Na parte superior do terreno, o mato já está tomando conta da rua. Passar pelo local a pé não está fácil. “É uma sujeira danada, ali encima os carros quase pegam a gente na hora de descer, porque é um matagal danado, está abandonado”, disse a vendedora Selena Henke.

Your browser does not support the audio element. Após cinco anos, prédio da antiga delegacia de Cachoeiro segue abandonado

Já se passaram mais de cinco anos desde que a delegacia foi desativada no bairro Independência. Por conta das péssimas condições em que se encontrava, o prédio foi demolido com a promessa de construção de um mais moderno, mas até agora nem sinal de obra.

O prédio foi demolido em abril de 2014. Na época, a Polícia Civil informou que em 30 dias sairia a licitação para definir qual empresa seria contratada para construir o novo prédio. Desde então, a delegacia passou a funcionar no bairro BNH. Inclusive, há 15 dias, a sala onde funcionava o cartório da delegacia de narcóticos ficou destruída após um incêndio.

O local onde a delegacia funciona atualmente é uma área mais afastada da região central da cidade. A costureira Rosa Zanetti mora no bairro Basílio Pimenta, na região central da cidade. Ela diz que, para buscar atendimento no local, é complicado.

Para funcionar no bairro BNH, a Polícia Civil paga aluguel de mais de R$ 32 mil. O operador de escavadeira Valdeci Alves acha que esse dinheiro poderia ser aplicado de outra forma. “Tendo um terreno daquele lá é melhor construir do que pagar aluguel”, finalizou.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que trabalha para garantir todos os serviços em funcionamento à população e que o valor do aluguel do prédio que funciona a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim é de R$ 32.023,95.