Incêndio destrói casa em Cachoeiro de Itapemirim

Os moradores da Rua Mateus Conde, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, passaram por momentos de tensão na noite desta segunda-feira (16). Uma casa abandonada pegou fogo e ficou totalmente destruída.
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Ainda não se sabe como o fogo começou, mas as chamas se alastraram por todo o imóvel e provocaram muita fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 22h55 para conter um incêndio em uma residência antiga e abandonada.
A corporação informou ainda que não houve vítimas e que a estrutura da casa ficou comprometida, mas não foi solicitado a perícia de incêndio pelo proprietário.