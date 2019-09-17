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Incêndio destrói casa em Cachoeiro de Itapemirim

O Corpo de Bombeiros informou que a estrutura o imóvel ficou comprometida; ninguém ficou ferido
André Borghi

André Borghi

Publicado em 

17 set 2019 às 08:00

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 08:00

Casa pegou fogo em Cachoeiro Crédito: Roberto Duarte
Os moradores da Rua Mateus Conde, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, passaram por momentos de tensão na noite desta segunda-feira (16). Uma casa abandonada pegou fogo e ficou totalmente destruída.
VEJA VÍDEO
Ainda não se sabe como o fogo começou, mas as chamas se alastraram por todo o imóvel e provocaram muita fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 22h55 para conter um incêndio em uma residência antiga e abandonada.
A corporação informou ainda que não houve vítimas e que a estrutura da casa ficou comprometida, mas não foi solicitado a perícia de incêndio pelo proprietário.

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