Sala de delegacia com armas e drogas apreendidas pega fogo no ES

Uma área onde são guardadas armas, munições, pólvora e drogas apreendidas no setor da Delegacia Especializada de Narcóticos (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi atingida por um incêndio na manhã desta segunda-feira (08). O local foi evacuado e o fogo controlado. O local passou por perícia do Corpo de Bombeiros.
Segundo o Superintendente de Polícia Regional Sul, Faustino Antunes, o fogo começou por volta das 10 horas, no setor de narcóticos, que fica no bairro BNH. “De repente veio o corte de energia e assim que fui verificar, quando estava no corredor me deparei com a quantidade fumaça e percebemos que se tratava de um foco de incêndio que estava acontecendo na sala de narcóticos”, afirmou.
Ainda segundo o superintendente, o local possui extintores e funcionários tentaram apagar o fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi apagado cerca de uma hora após o início do combate.
Nós tivemos que evacuar toda a área porque começamos a ouvir vários estampidos, ao que parecia de projéteis sendo deflagados e, por esta exposição ao risco, preferimos nos afastar pelo risco
No momento do incêndio havia seis pessoas sendo atendidas e 20 servidores que trabalhavam no imóvel, que também abriga a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A sala atingida fica ao lado da Superintendência Regional Sul da Polícia Civil.
Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.
O COMBATE AO INCÊNDIO
Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados para combater o incêndio. “Quando chegamos tinha muito fogo e muito barulho de explosões. O incêndio foi em um cofre da polícia onde é guardado armas, pólvora, munições apreendidas, com isso teve complexidade pelo risco de explosões”, afirmou o capitão Corpo de Bombeiros, Anderson Francisco.
Os militares informaram que será feita a perícia de incêndio pelo Corpo de Bombeiros para apurar as possíveis causas. O prazo para o resultado é de 10 dias úteis.
QUANTIDADE DE ARMAS E DROGAS APREENDIDAS
O Gazeta Online demandou a Polícia Civil para saber a quantidade de materiais apreendidos que estavam no local durante o incêndio. Em nota informou que o departamento ainda está fazendo o levantamento do material que estava na área atingida e que ainda não é possível informar.
ATENDIMENTO NA DELEGACIA
Apenas o plantão funciona normalmente.