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Temporal

Chuva e ventania derrubam árvores e vias ficam bloqueadas no Sul do ES

A Defesa Civil e a Polícia Militar percorrem ruas para monitorar os chamados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 20:01

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 20:01

Árvore caiu sobre carro em Marataízes
Árvore caiu sobre carro em Marataízes Crédito: Divulgação/Defesa Civil
Depois de um dia quente, o tempo fechou e mudou a paisagem no Sul do Estado. A chuva no final da tarde desta sexta-feira (03) deixou vias fechadas com a queda de árvores em Marataízes e Itapemirim, no Litoral do Estado. A Defesa Civil e a Polícia Militar percorrem ruas para monitorar os casos.
Segundo a Defesa Civil de Marataízes, choveu por cerca de 15 minutos, com ventos fortes. Uma árvore caiu sobre um carro na Barra de Itapemirim, Marataízes.
Queda de árvore na Rodovia Cachoeiro x Marataízes
Queda de árvore na Rodovia Cachoeiro x Marataízes Crédito: Internauta

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A Polícia Militar também recebeu chamados informando a queda de árvores na rodovia que liga Itapemirim a Rio Novo do Sul, na ES 490, que liga Cachoeiro a Marataízes, e em Graúna. A Guarda Municipal está nas ruas para isolar as vias até a desobstrução.
Em Itapemirim, de acordo com a guarda, há informação de casas destelhadas, além de um poste na ES 060 que caiu e deixou o município sem energia. Técnicos da concessionária de energia e militares foram encaminhados ao local. 
Internautas também registram a chegada da chuva em Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Mimoso do Sul e Castelo. 
Claudio Dos Santos Viana registrou o fim de tarde em Cachoeiro
Claudio Dos Santos Viana registrou o fim de tarde em Cachoeiro Crédito: Claudio Dos Santos Viana

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