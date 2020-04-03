Chuva e ventania derrubam árvores e vias ficam bloqueadas no Sul do ES

Árvore caiu sobre carro em Marataízes Crédito: Divulgação/Defesa Civil

e , no Litoral do Estado. A Defesa Civil e a Depois de um dia quente, o tempo fechou e mudou a paisagem no Sul do Estado. A chuva no final da tarde desta sexta-feira (03) deixou vias fechadas com a queda de árvores em Marataízes Itapemirim , no Litoral do Estado. Ae a Polícia Militar percorrem ruas para monitorar os casos.

Segundo a Defesa Civil de Marataízes, choveu por cerca de 15 minutos, com ventos fortes. Uma árvore caiu sobre um carro na Barra de Itapemirim, Marataízes.

Queda de árvore na Rodovia Cachoeiro x Marataízes Crédito: Internauta

A Polícia Militar também recebeu chamados informando a queda de árvores na rodovia que liga Itapemirim a Rio Novo do Sul, na ES 490, que liga Cachoeiro a Marataízes, e em Graúna. A Guarda Municipal está nas ruas para isolar as vias até a desobstrução.

Em Itapemirim, de acordo com a guarda, há informação de casas destelhadas, além de um poste na ES 060 que caiu e deixou o município sem energia. Técnicos da concessionária de energia e militares foram encaminhados ao local.

Internautas também registram a chegada da chuva em Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Mimoso do Sul e Castelo.