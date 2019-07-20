Carro colide com poste e deixa Guaçuí sem internet

Publicado em 20 de julho de 2019 às 19:51
- Atualizado há 6 anos
Moradores de Guaçuí ficaram a manhã deste sábado (20) inteira sem internet após um carro colidir com um poste às margens da BR 482, na chegada de Guaçuí, sentido Alegre. Ainda não se sabe o motivo do acidente
No carro, estava um casal. Ambos foram encaminhados para o pronto socorro do hospital da cidade com escoriações.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) e do Corpo de Bombeiros de Guaçuí, apesar do acidente ter sido logo cedo, as autoridades só tiveram conhecimento da colisão por volta das 11h30, quando o casal deu entrada no hospital.
Por causa do acidente, o poste acabou sendo derrubado, e moradores de Guaçuí ficaram a manhã sem internet. O problema já foi solucionado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o