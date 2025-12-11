Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES
O motorista de 37 anos investigado pelo acidente que resultou na morte da namorada dele, a cerimonialista Emília Oliosi Breda, de 26 anos, em 14 de fevereiro de 2024, em Anchieta, no Sul do Estado, foi preso na manhã desta quinta-feira (11). A informação foi divulgada pela Polícia Civil. Eduardo Saudino virou réu após ser denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por estar alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação para dirigir suspensa. A prisão ocorreu no município de Alfredo Chaves, de onde ele foi conduzido para a sede da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), em Vitória.
Segundo a polícia, o motorista responde por homicídio duplamente qualificado com dolo eventual (quando o autor assume o risco de matar). Emília morreu no dia do próprio aniversário, em 15 de fevereiro do ano passado. O casal estava em um Fiat Pulse blindado e havia saído de Piúma, no Sul capixaba, com destino a Domingos Martins, na região Serrana. Quando os dois passavam pela cidade de Anchieta, o motorista capotou com o veículo e a mulher morreu presa às ferragens. Já Eduardo ficou ferido e foi levado para um hospital em Vitória.