Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

O motorista de 37 anos investigado pelo acidente que resultou na morte da namorada dele, a cerimonialista Emília Oliosi Breda, de 26 anos, em 14 de fevereiro de 2024, em Anchieta, no Sul do Estado, foi preso na manhã desta quinta-feira (11). A informação foi divulgada pela Polícia Civil. Eduardo Saudino virou réu após ser denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por estar alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação para dirigir suspensa. A prisão ocorreu no município de Alfredo Chaves, de onde ele foi conduzido para a sede da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), em Vitória.