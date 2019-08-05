Superação

Aos 78 anos, dona Corina volta a estudar e faz faculdade de Direito

Ela está no quarto período do curso e sem nenhuma reprovação

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 16:18 - Atualizado há 6 anos

Nunca é tarde para aprender e se dedicar aos estudos. A dona Corina Soares, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é aposentada e retornou à sala de aula aos 78 anos de idade para cursar a faculdade de Direito.

Dona Corina, que está no quarto período do curso, sem nenhuma reprovação, contou que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) duas vezes e, na primeira, já conseguiu pontuação para ingressar na faculdade, mas não foi possível pelo horário das aulas.

Quando decidiu retornar os estudos, nem todo mundo acreditou que seria possível. “Teve gente que não deu muito crédito e disse que isso não iria para frente, mas é o meu sonho. Os professores ajudam muito e dão atenção", elogia.

DIFERENÇA DE IDADE

Na faculdade onde dona Corina estuda, dos 600 alunos matriculados, 15 têm mais de 50 anos, mas a convivência com os mais jovens não é nenhuma dificuldade para ela. “A diferença de idade é muito grande porque tem alunos na turma de 18 e 19 anos, mas eu sempre convivi com jovem, então pra mim não tem nenhum problema não.”

NA SALA DE AULA

Um dos professores da aposentada, Cristiano Modesto, disse que é a primeira vez que tem uma aluna nesta idade. “Com 78 anos é a primeira vez, ainda não tinha tido essa experiência, mas é isso é bom porque sala de aula é uma troca de conhecimento.”

Para a futura bacharel em Direito, o importante é não desistir e sempre correr atrás dos sonhos. “A gente tem que pensar sempre à frente. Tem que levantar e ir à luta. Se a gente quer ter vitória, então tem que lutar.”

Com informações de Leandro Manhães

