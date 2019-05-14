Home
>
Política
>
Vereador de Viana preso em regime semiaberto ainda não vai a sessão

Vereador de Viana preso em regime semiaberto ainda não vai a sessão

Patrick do Gás, condenado a sete anos e seis meses de prisão em regime semiaberto, foi autorizado pela Justiça a voltar a exercer as funções na Câmara