Os promotores Francisco Berdeal, Maria Clara Perim e Pedro Ivo de Sousa Crédito: Divulgação/ MPES

Em eleição nesta sexta-feira (22), os promotores Pedro Ivo de Sousa, Francisco Berdeal e Maria Clara Mendonça Perim foram os mais votados por promotores e procuradores estaduais e vão integrar a lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) . A lista foi entregue, no começo da noite, ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), que fará a escolha definitiva de quem vai comandar o órgão no biênio 2024-2026.

Confira o número de votos de cada candidato:

Pedro Ivo de Sousa - 146 votos

Francisco Berdeal - 132 votos

Maria Clara Mendonça Perim - 97 votos

Marcello Souza Queiroz - 82 votos

Danilo Raposos Lírio - 64 votos

Josemar Moreira - 26 votos

Embora haja uma tradição de que seja escolhido o membro mais votado pelos seus pares, o governador pode, por lei, escolher qualquer um dos nomes da lista tríplice. Ele tem 15 dias para informar a decisão após receber formalmente a seleção.

Caso vença o prazo e Casagrande deixe de se manifestar, o candidato mais votado será empossado no cargo pelo Colégio de Procuradores de Justiça do MPES.

A posse do novo (ou nova) procurador(a)-geral de Justiça está marcada para o dia 2 de maio.

A votação aconteceu das 9h às 17h desta sexta (22) por sistema online. Todos os 268 promotores e procuradores do órgão escolheram entre os seis candidatos disponíveis. Cada eleitor pôde votar em uma, duas ou até três pessoas.

Your browser does not support the audio element. Veja quem está na lista tríplice para ser chefe do Ministério Público do ES

Quem são os três mais votados:

Pedro Ivo de Sousa atua na Promotoria de Justiça Cível de Vitória, foi presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) e é doutor e professor do curso de Direito da Ufes.No MPES desde 2005, atuou em diversas comarcas como promotor titular como Vitória, Cariacica, Serra, São Mateus, Aracruz e Colatina. Foi o coordenador da força tarefa do MPES referente à crise da Segurança Pública na greve da PM, em 2017.



Francisco Martínez Berdeal é promotor há 20 anos e especialista em repressão e prevenção ao desvio de recursos públicos. Foi dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MPES e, além da atuação no gabinete da PGJ, é o encarregado de proteção de dados do órgão. Tem especialização em Direito Processual Civil e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. Hoje é secretário-geral do Gabinete da atual PGJ.



Maria Clara Mendonça Perim atua na Promotoria de Justiça Cível da Serra e figurou, em 2021, na lista tríplice para vaga de desembargadora. É a primeira vez que vai disputar o cargo de procuradora-geral de Justiça. É doutora em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e atua há 20 anos como promotora de Justiça.



Dos três integrantes da lista que vai para o governador, apenas um é representante da atual administração do órgão. Berdeal, segundo mais votado, era o candidato apoiado pela atual procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade.

Maria Clara e Pedro Ivo, apesar de não se apresentarem como tal, eram vistos como "oposição".