AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Veja o perfil dos candidatos a vice para o governo do ES

As mulheres são maioria na disputa por esse cargo nas chapas majoritárias formadas no Estado

Publicado em 21 de Agosto de 2026 às 10:25

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

21 ago 2026 às 10:25

A escolha de um nome para ser vice não é um processo simples. Tanto é assim que não raramente é anunciado no limite do prazo do registro dos candidatos porque carrega uma série de critérios para compor a chapa majoritária nas eleições. E, embora às vezes seja considerado coadjuvante, tem papel relevante no desempenho da candidatura. Por isso, é importante conhecer quem são os vices na disputa para o governo do Espírito Santo.


Nas Eleições 2026, há cinco chapas concorrendo ao Palácio Anchieta. Desses grupos, em três as mulheres são candidatas a vice. 


A primeira a ser anunciada foi a Professora Valdirene (PT), vereadora de São Mateus, no Norte capixaba, que compõe a chapa com Helder Salomão (PT). 


O partido UP também formou chapa com uma liderança feminina, a aposentada Dionary Sarmento, ex-presa política no período da ditadura militar. Ela é a vice de Rafael Demuner


Na véspera do fim do prazo do registro de candidaturas, a terceira mulher a concorrer ao cargo de vice foi conhecida: Eliane Leal (PL) está na chapa de Lorenzo Pazolini (Republicanos).


Ainda compõem este grupo de candidatos o vereador Camillo Neves (PP), indicado para a disputa com Ricardo Ferraço (MDB), que tenta a reeleição, e o advogado Victor Oliveira, suplente na última eleição para a Câmara de Santa Teresa, que está na corrida eleitoral com Breno Barcelos pelo partido Missão


Confira o perfil de todos os candidatos:

Leia mais sobre Eleições: 

Veja o perfil dos candidatos a vice para o governo do ES

ES nunca elegeu um governador genuinamente de direita. Será agora?

Os candidatos ao governo e o pacto com o Espírito Santo que caminha para frente

Rede Gazeta apresenta regras de sabatinas a representantes dos candidatos ao governo e ao Senado

Contas irregulares podem barrar 10 candidatos no ES; Justiça Eleitoral vai analisar

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Vice-governador Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Léo Santana e Pedro Sampaio agitam fim de semana no ES
Léo Santana, Pedro Sampaio, Festival CoffeES e queijo gigante agitam o fim de semana no ES
A comunidade de Belo Horizonte, em Anchieta, tem muita cultura portuguesa
Conheça Belo Horizonte, comunidade portuguesa em Anchieta, no Espírito Santo
Imagem de destaque
ES terá Dia D de vacinação para crianças e adolescentes neste sábado (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados