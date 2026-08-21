Veja o perfil dos candidatos a vice para o governo do ES

A escolha de um nome para ser vice não é um processo simples. Tanto é assim que não raramente é anunciado no limite do prazo do registro dos candidatos porque carrega uma série de critérios para compor a chapa majoritária nas eleições. E, embora às vezes seja considerado coadjuvante, tem papel relevante no desempenho da candidatura. Por isso, é importante conhecer quem são os vices na disputa para o governo do Espírito Santo.





Nas Eleições 2026, há cinco chapas concorrendo ao Palácio Anchieta. Desses grupos, em três as mulheres são candidatas a vice.





A primeira a ser anunciada foi a Professora Valdirene (PT), vereadora de São Mateus, no Norte capixaba, que compõe a chapa com Helder Salomão (PT).





O partido UP também formou chapa com uma liderança feminina, a aposentada Dionary Sarmento, ex-presa política no período da ditadura militar. Ela é a vice de Rafael Demuner.





Na véspera do fim do prazo do registro de candidaturas, a terceira mulher a concorrer ao cargo de vice foi conhecida: Eliane Leal (PL) está na chapa de Lorenzo Pazolini (Republicanos).





Ainda compõem este grupo de candidatos o vereador Camillo Neves (PP), indicado para a disputa com Ricardo Ferraço (MDB), que tenta a reeleição, e o advogado Victor Oliveira, suplente na última eleição para a Câmara de Santa Teresa, que está na corrida eleitoral com Breno Barcelos pelo partido Missão.





Confira o perfil de todos os candidatos: