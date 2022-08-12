Manifestantes se concentraram no Teatro Universitário para acompanhar a leitura da carta em defesa da democracia Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. União da sociedade em ato na Ufes é reação a ataques à democracia, dizem políticos

Porém, em contato com a reportagem de A Gazeta, reforçaram que a união da sociedade nas manifestações é uma resposta às falas golpistas e ataques à democracia e ao sistema eleitoral brasileiro, sobretudo por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os candidatos ao governo do Estado , o capitão Vinicius Sousa (PSTU) foi o único que compareceu ao evento. Para ele, a manifestação na Ufes, à tarde, e no Centro de Vitória , pela manhã, bem como no restante do país, é uma resposta da população ao atual cenário político.

"É a reação popular às afrontas que têm sido dirigidas à democracia pelo sistema político como um todo, há tempos, e agora mais descaradamente por uma liderança que não tem o menor compromisso sequer com a decência, quanto mais com a civilidade", afirmou o capitão, numa referência a Jair Bolsonaro (PL), crítico contumaz do processo eleitoral . Os ataques do presidente e de grupos bolsonaristas ao sistema eleitoral brasileiro motivaram a elaboração da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", lida em várias partes do país ao longo do dia.

Também estiveram no campus da Ufes o candidato ao Senado pelo PSOL, Gilberto Campos, e a primeira suplente da chapa coletiva , Rafaella Machado. "Mais do que nunca, no atual governo, devemos lembrar a importância da democracia. Vamos manter vivos movimentos como esse porque a democracia vai ser sempre atacada e precisamos defendê-la", sustentou Rafaella.

O tom das declarações, tanto dos candidatos quanto dos representantes das entidades que participaram do ato, não tinha conotação político-partidária, mas enfatizava um posicionamento contrário ao atual governo federal. Em vários momentos, o público era instigado e gritava "Fora, Bolsonaro!"

O deputado federal Helder Salomão (PT), candidato à reeleição, destacou o fato de o movimento ser plural, independentemente de partidos.

"Esse ato deve juntar todos os brasileiros e brasileiras que prezam pela democracia. É inadmissível que o presidente da República e seus aliados propaguem ideias e tenham atitudes que, na prática, representam ameaças. A democracia, com todas as limitações e possibilidades, é um regime que deve ser fortalecido em todo o mundo", frisou.

Também para o senador Fabiano Contarato (PT) é fundamental demonstrar que o movimento não decorre de uma sigla e que a defesa da democracia deve estar acima de partidos. O petista avalia ainda que, embora Bolsonaro tenha sido eleito pelo voto direto, o presidente não sabe viver democraticamente e, por isso, reiteradamente faz ataques.

"Ele já atacou a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal), reduz a participação da sociedade civil, criminaliza ONGs, ataca a imprensa, na verdade, é um autoritário num processo eleitoral de um regime democrático."

Para o doutor em História Rafael Cláudio Simões, "o movimento representa a ideia presente em todo o Brasil sobre a necessidade de defender a democracia, as eleições, o sistema eleitoral com a urna eletrônica, as instituições nacionais que cuidam desse processo e que são responsáveis de modo geral pelos assuntos da república democrática."

Os cidadãos, prossegue Rafael Simões, estão mostrando àqueles que porventura querem tramar contra o processo eleitoral que não terão espaço e a sociedade está atenta.

Apesar da grande mobilização em todo o país, o doutor em História considera que o movimento demorou a chegar às ruas. "As pessoas ficaram paradas, todos nós ficamos, como se tudo estivesse garantido. Como vimos em vários lugares do mundo, a democracia tem que ser cultivada, aprofundada, mas tem que ser garantida também. A gente teve retrocessos em outros países, a ameaça nos EUA. Demoramos, mas, enfim, a sociedade está acordando e recuperando um espírito que esteve presente numa frente pela democracia tal qual em 1984, na campanha das Diretas Já, que sempre será referencial de frente ampla pela democracia."