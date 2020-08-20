TCES recomenda aprovação de contas de Casagrande de 2019

Sede do Tribunal de Contas do Estado, em Vitória. Em meio à pandemia de Covid-19, a sessão que aprovou o parecer sobre as contas do governador ocorreu de forma virtual Crédito: Arquivo/AG

Com a recomendação pela aprovação, o tribunal também manteve o entendimento de que o pagamento de aposentadorias pode ser considerado despesa na área de educação. A Corte de contas espera julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da norma utilizada no Estado.

O relator das contas de Casagrande, conselheiro Rodrigo Coelho, seguiu entendimento da área técnica do TCES e do Ministério Público de Contas, que recomendaram a aprovação, sem ressalvas.

No voto, Coelho considerou que o balanço geral do Estado está em perfeita conformidade e fez algumas recomendações a determinados órgãos do governo estadual. Ao governo foi recomendado, por exemplo, que divulgue a prestação de contas em portais, para acesso do cidadão.

O pleno, contudo, foi unânime ao rejeitar o pedido do parlamentar. Assim, a Resolução nº 238/2012 do TCES segue valendo e permite incluir os inativos na conta dos aportes feitos em educação.

Não há um fato novo e específico no Espírito Santo, com decisões, como é o caso de São Paulo. Por mais que sejam situações similares, não são idênticas. Não podemos tomar uma decisão com base em uma hipótese. Há uma normativa do tribunal e não pode ser exercida postura diferente da Corte que não seja manter a forma como está, afirmou Rodrigo Coelho.

GASTOS COM EDUCAÇÃO

Na apresentação do voto, Coelho pontuou que o governo atendeu aos limites constitucionais para aplicação mínima de recursos em saúde e educação em 2019.

No caso da educação, foram aplicados cerca de R$ 3, 1 bilhões, o que representa 27,8% da receita, percentual que até ultrapassa o mínimo de 25%. Para chegar a esse índice, no entanto, o governo contou com o valor usado para pagar aposentados.

Do total de gastos contabilizados com manutenção e ensino, inclui-se R$ 783 milhões do aporte dos inativos da educação, dos quais cerca de R$ 465 milhões foram necessários para se atingir o mínimo constitucional. Sem os pagamentos com aposentadorias, a aplicação de recursos do governo ficaria em 20,9% e descumpriria a Constituição.

Como não há nenhuma determinação na Justiça proibindo a contabilização das despesas com aposentadoria, esse método segue considerado legal. Essa forma de cálculo é adotada pelo governo do Espírito Santo desde 2011.

Isso, contudo, pode mudar, caso o STF considere a situação inconstitucional, como foi feito em relação ao Estado de São Paulo. Na Corte, tramita, desde 2017, uma ação similar, que questiona justamente esse expediente adotado também pelo governo do Espírito Santo. Ainda não há previsão de julgamento.

"Em caso de decisão do Supremo, cabe ao governo decidir de onde tirar. Provavelmente afetará políticas públicas com custo alto, como segurança, sistema socioeducativo. Mas isso não será feito pelo tribunal, mas pelo governador do Estado. Os impactos hão de vir, de onde resolver tirar" Rodrigo Coelho - Conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo

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