Home
>
Política
>
STF vai decidir se Justiça Eleitoral pode julgar crimes da Lava Jato

STF vai decidir se Justiça Eleitoral pode julgar crimes da Lava Jato

o julgamento poderá ter efeito nas investigações e nos processos que estão em andamento nos desdobramentos da operação, que ocorrem em São Paulo e no Rio de Janeiro, além do Paraná