Segunda Turma do STF adia julgamento de habeas corpus de Lula

O caso estava previsto para ser julgado na terça-feira (25), última sessão antes do recesso da Corte. Com o adiamento, o processo só deverá voltar à pauta do colegiado em agosto