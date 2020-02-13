Secretário é preso em operação que apura fraudes em prefeitura do ES

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola

O Secretário Municipal de Administração de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, Manoel Paulo de Oliveira Neto, o Paulinho da Ótica, foi preso na manhã desta quinta-feira (13) durante uma operação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) que investiga possíveis fraudes em contratos de prestação de serviços para a prefeitura. A operação foi conduzida pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e cumpriu mandados também em São Gabriel da Palha, na mesma região.

A Prefeitura de Barra de São Francisco confirmou que foi alvo da operação e informou que a ação do Gaeco investiga possíveis fraudes em contratos de prestação de serviço por parte de empresas do setor privado com o setor público, e informou que uma dessas empresas realmente atua em contrato com a prefeitura.

Ainda de acordo com a administração municipal, Paulinho da Ótica teve o notebook e o celular de uso pessoal apreendido durante a operação, e posteriormente foi encaminhado para o município de Linhares. O Gaeco também esteve na Secretaria Municipal de Administração e recolheu documentos e arquivos.

A prefeitura esclareceu também que está buscando informações detalhadas do processo que segue em segredo de Justiça para se pronunciar sobre o caso.

O MPES não deu mais detalhes da operação, alegando que o procedimento encontra-se sob sigilo.