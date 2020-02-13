Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barra de São Francisco

Secretário é preso em operação que apura fraudes em prefeitura do ES

O Secretário de Administração de Barra de São Francisco, Paulinho da Ótica, foi detido durante uma operação do MPES que investiga possíveis fraudes em contratos de prestação de serviços para a prefeitura

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 20:29
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola
O Secretário Municipal de Administração de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, Manoel Paulo de Oliveira Neto, o Paulinho da Ótica, foi preso na manhã desta quinta-feira (13) durante uma operação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) que investiga possíveis fraudes em contratos de prestação de serviços para a prefeitura. A operação foi conduzida pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco),  e cumpriu mandados  também em São Gabriel da Palha, na mesma região.
A Prefeitura de Barra de São Francisco confirmou que foi alvo da operação e informou que a ação do Gaeco investiga possíveis fraudes em contratos de prestação de serviço por parte de empresas do setor privado com o setor público, e informou que uma dessas empresas realmente atua em contrato com a prefeitura. 
Ainda de acordo com a administração municipal, Paulinho da Ótica teve o notebook e o celular de uso pessoal apreendido durante a operação, e posteriormente foi encaminhado para o município de Linhares. O Gaeco também esteve na Secretaria Municipal de Administração e recolheu documentos e arquivos.

Veja Também

Prefeito do ES é condenado por ceder servidores e máquinas à empresa

Vereador do ES é cassado por manter Bolsa Família para servidores da prefeitura

TCES dá parecer pela rejeição das contas do prefeito de Colatina

A prefeitura esclareceu também que está buscando informações detalhadas do processo que segue em segredo de Justiça para se pronunciar sobre o caso. 
O MPES não deu  mais detalhes da operação,  alegando que o procedimento encontra-se sob sigilo.
A Secretaria estadual de Justiça (Sejus) informou que o secretário deu entrada nesta quinta-feira (13) no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte onde permanece preso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados