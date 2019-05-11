Home
>
Política
>
Raquel alerta que decisão do STF sobre indulto de Temer 'é retrocesso'

Raquel alerta que decisão do STF sobre indulto de Temer 'é retrocesso'

A Procuradoria-Geral da República avalia como 'preocupante' a decisão, desta quinta, 9, do Supremo, que declarou a constitucionalidade do decreto de indulto natalino de 2017