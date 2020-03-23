Professor mais antigo de Conselho da Ufes assumirá como reitor interino

Reinaldo Centoducatte (à esquerda) encerrou o mandato no dia 22. Professor Geraldo Sisquini assume o cargo interinamente Crédito: Divulgação

Atualização: Por volta das 23 horas, o governo federal publicou a nomeação do novo reitor da Ufes, que será Paulo Sérgio Vargas. Mais informações clique aqui.

Como não houve a definição e a publicação do decreto nomeando o novo dirigente da universidade, o Estatuto da Ufes prevê que quem assume a reitoria é o decano do Conselho Universitário até que a nomeação seja publicada. Nesta hipótese, deve-se manter a normalidade institucional, sem nenhuma interrupção da administração da universidade.

De acordo com a Ufes, diante da pandemia provocada pelo coronavírus , têm sido frequentes atrasos na tramitação de processos, o que pode, eventualmente, ter resultado em algum atraso também na nomeação da nova gestão da universidade.

Para garantir a continuidade das atividades, a reitora em exercício Ethel Maciel nomeou uma comissão de transição para auxiliar a nova gestão, que será empossada assim que o Presidente da República assinar o decreto nomeando o novo dirigente da universidade.

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QUEM É O REITOR INTERINO

Geraldo Rossini Sisquini é engenheiro Mecânico e Civil e professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Ufes. Ele é diretor do Centro Tecnológico da Ufes desde 2013, membro do Conselho Estadual de Obras Públicas (CEOP), coordenador da Grupo de Trabalho de Ensino à Distância (GT-EAD) do Crea-ES, presidente do Conselho de Administração da Fundação Espírito-santense de Tecnologia (FEST), diretor do Conselho Administrativo do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) e membro do Conselho Universitário da Ufes.

A LISTA TRÍPLICE

Em dezembro de 2019, o Conselho Universitário da Ufes, que tem 71 membros, votou para escolher o candidato a reitor . Os três mais votados iriam compor uma lista tríplice, a ser enviada para o Presidente da República nomear o reitor. Foram para a lista Ethel Maciel, com 26 votos, Paulo Vargas e Rogério Faleiros, com 16 votos cada um. Veja o perfil de cada um:

Ethel Maciel: a atual vice-reitora também foi escolhida em consulta informal realizada dentro dos campi da Ufes, por professores, servidores e alunos da universidade, com 67,5% dos votos. Professora do Departamento de Enfermagem da Ufes, Ethel se formou na universidade, com mestrado na UFRJ, doutorado na UERJ e pós-doutorado na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos.

Paulo Vargas: diretor do Centro de Artes da Ufes, Paulo é professor do departamento de Arquitetura. Ele não participou da consulta feita na universidade, mas apoiou a candidata Ethel Maciel. Graduado pela Ufes, é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.