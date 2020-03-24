Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decreto

Paulo Sérgio Vargas é nomeado por Bolsonaro como novo reitor da Ufes

Publicação extra do Diário Oficial da União saiu na noite desta segunda-feira (23), prazo limite para a escolha. Paulo Sérgio, professor de Arquitetura e atual diretor do Centro de Artes, assume a partir de terça-feira (24)

Publicado em 23 de Março de 2020 às 23:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 23:09
Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Reitoria da Ufes será ocupada por Paulo Sérgio Vargas.  Crédito: Ricardo Medeiros
O presidente Jair Bolsonaro publicou em decreto de uma edição extra do Diário Oficial, na noite desta segunda-feira (23), a nomeação do novo reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Trata-se de Paulo Sérgio de Paula Vargas, que tinha empatado com outro professor em segundo na lista tríplice enviada ao presidente. O mandato tem início nesta quarta-feira (24), com duração de quatro anos.
Paulo Sérgio substitui Reinaldo Centoducatte, cujo mandato se encerrou no último dia 22. Mais cedo nesta segunda, a Ufes havia divulgado que o professor de Engenharia Geraldo Rossini Sisquini assumiria interinamente o cargo, já que o prazo para a definição de Bolsonaro se encerraria. Mas, com a decisão do Presidente da República pela escolha de Paulo Sérgio, o cenário muda.
Atual diretor do Centro de Artes da Ufes e professor do departamento de Arquitetura, Paulo Sérgio Vargas é graduado pela Ufes e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.

Veja Também

Saiba o passo a passo para a escolha do novo reitor da Ufes

A assessoria da Ufes confirmou a escolha de Paulo Sérgio como novo reitor da universidade, mas informou que não há previsão para a cerimônia de posse oficial. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Ufes deve entrar em contato com o Ministério da Educação (MEC) para estabelecer as datas que, por conta da pandemia de coronavírus, não serão definidas no momento.

LISTA TRÍPLICE

Em dezembro de 2019, o Conselho Universitário da Ufes, que tem 71 membros, votou para escolher o candidato a reitor. Os três mais votados iriam compor uma lista tríplice, a ser enviada para o Presidente da República nomear o reitor. Foram para a lista Ethel Maciel, que recebeu 26 votos, e Paulo Vargas e Rogério Faleiros, com 16 votos cada um.

Veja Também

Prefeituras do ES reduzem salário de comissionados e contratos

Justiça do ES estabelece regime de plantão por conta do coronavírus

Assembleia do ES: ações contra coronavírus serão votadas em 1ª sessão virtual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados