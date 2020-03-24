Paulo Sérgio Vargas é nomeado por Bolsonaro como novo reitor da Ufes

Reitoria da Ufes será ocupada por Paulo Sérgio Vargas. Crédito: Ricardo Medeiros

O presidente Jair Bolsonaro publicou em decreto de uma edição extra do Diário Oficial, na noite desta segunda-feira (23), a nomeação do novo reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Trata-se de Paulo Sérgio de Paula Vargas, que tinha empatado com outro professor em segundo na lista tríplice enviada ao presidente. O mandato tem início nesta quarta-feira (24), com duração de quatro anos.

Paulo Sérgio substitui Reinaldo Centoducatte, cujo mandato se encerrou no último dia 22. Mais cedo nesta segunda, a Ufes havia divulgado que o professor de Engenharia Geraldo Rossini Sisquini assumiria interinamente o cargo , já que o prazo para a definição de Bolsonaro se encerraria. Mas, com a decisão do Presidente da República pela escolha de Paulo Sérgio, o cenário muda.

Atual diretor do Centro de Artes da Ufes e professor do departamento de Arquitetura, Paulo Sérgio Vargas é graduado pela Ufes e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.

A assessoria da Ufes confirmou a escolha de Paulo Sérgio como novo reitor da universidade, mas informou que não há previsão para a cerimônia de posse oficial. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Ufes deve entrar em contato com o Ministério da Educação (MEC) para estabelecer as datas que, por conta da pandemia de coronavírus, não serão definidas no momento.

LISTA TRÍPLICE