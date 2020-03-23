Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Escolha do presidente

MEC diz para vice-reitora assumir Ufes, mas mandato termina hoje

A função de Ethel Maciel tem validade para um dia, já que a gestão do reitor acabou neste domingo e ela fica na interinidade. O governo federal não publicou portaria com o nome do futuro gestor

Publicado em 23 de Março de 2020 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 11:23
Ethel Maciel, Paulo Sérgio Vargas e Rogério Faleiros compõem a lista tríplice para reitor da Ufes Crédito: Divulgação
A definição do próximo reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), aguardada pela comunidade acadêmica há mais de três meses, vai ficar para o último dia do prazo, que se encerra nesta segunda-feira (23).
O mandato do atual reitor, Reinaldo Centucatte, foi até o domingo (22). Ethel Maciel, a atual vice-reitora e a mais votada para sucessão, pode ficar interinamente no cargo enquanto durar seu mandato como prevê o estatuto da universidade, segundo orienta o Ministério da Educação (MEC). No entanto, essa atribuição também vence nesta segunda.
A assessoria da Ufes informou que a Procuradoria da instituição está consultando o MEC sobre como proceder diante do quadro de indefinição e se há prazo para a nomeação, porém ainda não obteve retorno. 
A escolha cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). O Colégio Eleitoral elegeu a lista tríplice com os nomes para o cargo no dia 5 de dezembro. A lista precisava ser enviada ao Ministério da Educação até o dia 22 de janeiro, 60 dias antes do término do mandato da atual gestão.
A professora e vice-reitora Ethel Maciel recebeu  mais apoio, com 26 votos. Na sequência, os professores Paulo Sérgio de Paula Vargas e Rogério Naques Faleiros  tiveram 16 votos cada um. A maioria de votos obtida por Ethel Maciel confirmou o resultado da consulta informal à comunidade universitária, realizada no dia 6 de novembro, que havia indicado a professora com 67,5% da aprovação dos eleitores.
A vice-reitora Ethel afirmou que todos os candidatos estão esperando a publicação da portaria, nesta segunda, e que não foram informados sobre qualquer alteração nos prazos. O MEC informou, por nota, que "o término da gestão do atual reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, Reinaldo Centoducatte, será no dia 23 de março de 2020. A nomeação do próximo gestor deverá ser publicada em breve".

SITUAÇÃO PROVISÓRIA

Ao longo de 2019, as nomeações de reitores das universidades federais enfrentaram dificuldades junto ao governo federal. A retenção da nomeação de novos reitores de universidades foi uma constante na gestão de Bolsonaro, com intervalos de meses entre a eleição da lista tríplice e a nomeação. Já houve casos de universidades terem ficado temporariamente sem comando, pois o mandato do reitor em exercício foi encerrado sem que o MEC tivesse homologado a nomeação de um novo gestor.
Sem um representante legal, a universidade não tem uma figura jurídica que pode firmar contratos, fazer pagamentos a fornecedores e até mesmo liberar a folha salarial dos professores e servidores.

Veja Também

Saiba o passo a passo para a escolha do novo reitor da Ufes

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) enviou a lista tríplice para o Ministério em março, e em 1º de agosto ainda não havia ocorrido a nomeação de um nome. Diante da situação, o Conselho Universitário reuniu-se para discutir uma solução temporária. Mas houve um entendimento de que o estatuto da universidade não prevê substituto legal em caso de vacância permanente das vagas de reitor e vice-reitor.
Já no Instituto Federal de Brasília (IFB), quando o mandato do ex-reitor terminou, ele foi indicado para seguir no cargo como pro tempore (temporário), apesar da eleição já ter ocorrido em 23 de abril, e ter sido comunicada ao MEC logo em seguida. A nomeação da reitora Luciana Massukado só foi confirmada pelo governo federal em 2 de agosto.
Pela legislação, reitores pro-tempore são nomeados somente quando há inconsistências ou vícios no processo que a Universidade envia ao MEC.

Veja Também

Ufes vai suspender aulas por causa do coronavírus, diz diretor do DCE

Ufes inicia operação de maior parque de energia solar do ES

Com doença rara, estudante da Ufes faz vaquinha por aparelho respiratório

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados