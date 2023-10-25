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Prefeitura de Vitória terá plano de demissão voluntária para celetistas

Projeto de Lei foi aprovado na Câmara de Vereadores nesta semana. Cargos de trabalhadores que aderirem ao programa serão extintos
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

25 out 2023 às 15:20

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 15:20

Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória
O plano de demissão foi apresentado pela Prefeitura de Vitória e pode alcançar até 266 servidores Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória terá plano de demissão voluntária para celetistas
Câmara de Vitória aprovou na última segunda-feira (23) o plano de demissão voluntária para os trabalhadores que atuam na prefeitura da Capital em regime celetista, ou seja, que têm vínculo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Segundo o site da prefeitura, há 266 trabalhadores atualmente contratados nessa modalidade.
O texto, de autoria do Executivo municipal, foi aprovado por 10 votos a dois. Apenas os vereadores André Moreira (Psol) e Vinícius Simões (Cidadania) foram contrários.
O PDV será iniciado cinco dias depois da publicação da lei pela prefeitura e terá duração de 60 dias. Aderindo ao programa, o trabalhador estará pedindo demissão e será exonerado de qualquer cargo comissionado que, eventualmente, também estiver ocupando.
  Como compensação, a prefeitura oferece um mês de salário para cada dois anos trabalhados, com limite de seis salários a mais. A referência será o último salário recebido pelo trabalhador no mês anterior ao pedido de adesão ao PDV.
 Segundo o texto do projeto de lei, os cargos públicos que ficarem vagos por conta do desligamento de seus ocupantes serão extintos. 

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